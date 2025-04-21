«Какие-то два яйца подняли такой хейт»: Мамаеву и Погребняк раскритиковали после шоу

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)
Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.
«Чтобы похудеть, на ночь надо съедать два вареных яйца без желтка. И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — поделилась Мамаева.После этого на модель обрушились с критикой в сети, осуждая эффективность подобного метода для похудения.
«Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — возмутилась она.Девушки также признались, что худеют не только благодаря своеобразной диете. По их словам, большую роль в сохранении стройности для них играет спорт.
«Я пашу в зале. И она тоже пашет! Мы занимаемся в тренажерном зале, я еще играю в теннис, у меня растяжка, муж, дети…» — рассказала Погребняк.Мамаева добавила, что старается держать себя в форме, так как ищет себе партнера. Главным достоинством своего будущего избранника она назвала финансовый статус.
«Нищеброды надоели! Давайте найдем мне нормального!» — заявила модель.Читайте также:
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