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«Какие-то два яйца подняли такой хейт»: Мамаеву и Погребняк раскритиковали после шоу

Мамаеву и Погребняк раскритиковали за методы похудения
Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.
«Чтобы похудеть, на ночь надо съедать два вареных яйца без желтка. И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — поделилась Мамаева.
После этого на модель обрушились с критикой в сети, осуждая эффективность подобного метода для похудения.
«Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — возмутилась она.
Девушки также признались, что худеют не только благодаря своеобразной диете. По их словам, большую роль в сохранении стройности для них играет спорт.
«Я пашу в зале. И она тоже пашет! Мы занимаемся в тренажерном зале, я еще играю в теннис, у меня растяжка, муж, дети…» — рассказала Погребняк.
Мамаева добавила, что старается держать себя в форме, так как ищет себе партнера. Главным достоинством своего будущего избранника она назвала финансовый статус.
«Нищеброды надоели! Давайте найдем мне нормального!» — заявила модель.
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Священник заступился за Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей
Священник Лоргуса не увидел греха в куличе Киркорова
21 апреля 2025, 18:50

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Священник Андрей Лоргус не увидел греха в дорогостоящем куличе Филиппа Киркорова.
Ранее многие пользователи Сети осудили Киркорова после того, как он опубликовал свой дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей с начинкой «дубайский шоколад» и с верхушкой в форме церковного купола. Тем не менее, по словам священника, в этом нет ничего плохого.

«Но ведь мы говорим о человеке, который никак не связан с церковью. Киркоров — личность медийная и светская. И его обвинять в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно», — отметил Лоргус в беседе с Общественной Службой Новостей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT призвал короля российской эстрады «быть проще».

«Это не имеет никакого отношения ни к Пасхе, ни к христианству. Надо быть проще и стараться в не те двери больше не заглядывать», — сказал Милонов.

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Фаворит Пугачевой Савин резко ответил Макаревичу* на оскорбления жителей РФ
21 апреля 2025, 18:33

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин прокомментировал оскорбления Андрея Макаревича* в адрес россиян. Его слова приводит aif.ru.
Ранее Макаревич назвал жителей России «злобными хорьками» и заявил, что у русских плохие гены. Музыкант также сказал, что не будет давать концерты на родине.

«Такое поведение недостойно большого артиста, каким Макаревича* считали поклонники "Машины времени". Неужели русские люди, которые хотят жить на своей земле, не желают быть порабощенными и униженными? Именно они, по мнению Макаревича*, являются той отработанной субстанцией, о которой он говорит?! Я был в шоке, когда посмотрел видеоинтервью», — отметил Савин.

Он добавил, что Макаревич* сейчас выступает вовсе не для иностранных слушателей, а для выходцев из СССР. По мнению Савина, подобными словами певец оскорбил всех своих слушателей в Израиле.

Фаворит Пугачёвой подчеркнул, что Макаревич* не имеет никакого морального права говорить плохое в сторону родины, которая сейчас находится в состоянии конфликта с другой страной.

При этом Савин добавил, что хочет посмотреть, что будет с музыкантом без концертов в России через несколько лет.

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* признан иноагентом на территории РФ

** Запрещён в РФ
#певец
#права
#ссср
#музыкант
#машины
#люди
#рф
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Агата не повлияет: сына Прилучного и Муцениеце больше не вызовут в суд
21 апреля 2025, 18:19

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм, @AgataMucenieceLife)

Тимофея Прилучного, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, больше не будут вызывать в суд, на протяжении разбирательства мальчик излагал чётко свою позицию и не менял решения. Об этом рассказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова.
Ранее на последнем заседании Агата попросила вызвать в суд Тимофея и спросить у него, с кем хочет жить, возможно, повлиять на его решение. Однако Павел Прилучный считает, что сын определился с выбором. Агата не скрывает своего мнения — она уверена, что Тимофей не мог сам принять такое решение. В своё время она предлагала Павлу соглашение, но актёр не стал договариваться.

По словам Даниеловой, предстоящее заседание не будет последним.
«Возможно, будет ещё одно заседание, затем прения сторон и решение», — рассказала Woman.ru адвокат Павла Прилучного.
Напомним, что Тимофей с осени 2024 года живёт с отцом и разорвал все контакты с мамой и её семьей. Только с сестрой Мией он поддерживает отношения, девочка тоже часто бывает у Павла и его второй жены Зепюр Брутян.

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#отношения
#сын
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Актёр Павел Деревянко должен налоговой около 500 тыс. рублей
21 апреля 2025, 17:52

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)

Сумма налоговой задолженности, которую актёр Павел Деревянко должен закрыть, так как является учредителем ООО «Бии Соул», составляет 475 тыс. рублей. Такая информация появилась в одном из телеграм-каналов.
Уточняется, что компания артиста занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Фирма была зарегистрирована в 2022 году. Также известно, что за съёмочный день Деревянко получает около 300 тысяч рублей.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Её счета могут заблокировать.

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*признан в России иноагентом.
#актёр
#налоги
#долги
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Тоска по родине: Жена Никиты Преснякова показала, как они провели минувшие выходные
Жена Никиты Преснякова показала, как они праздновали Пасху
21 апреля 2025, 16:53

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram*, @alenaakrasnova)

Никита Пресняков живёт в США почти три года, однако кажется, что за это время он стал лишь больше скучать по родине. Старший внук Аллы Пугачёвой так и не нашёл достойную работу в Штатах. Музыкант зарабатывает на жизнь, гастролируя с группой и исполняя хиты 90-х, а отдыхает исключительно в компании друзей-эмигрантов, причём все праздники они устраивают на русский манер.
В личном блоге жена Преснякова Алёна Краснова показала, как они отметили Пасху, в этом году совпавшую у католиков и православных. Семейная пара вместе с друзьями выехали на природу и организовали пикник в лучших традициях тех застолий, который бывают на майские праздники в России. Они жарили шашлыки на берегу озера, распевали любимые русские песни разных лет и общались.

Но подписчики не спешат радоваться за Никиту и его жену. Многие до сих пор не понимают, зачем Пресняков уехал за границу, ведь очевидно, что адаптироваться в США он не может и не хочет, если продолжает придерживаться жизни, которую вёл в России.

Ранее стало известно, Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Наталья отметила, что планирует сэкономить на платье.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
**признан иноагентом в РФ
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