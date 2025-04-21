Священник заступился за Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Священник Андрей Лоргус не увидел греха в дорогостоящем куличе Филиппа Киркорова.
Ранее многие пользователи Сети осудили Киркорова после того, как он опубликовал свой дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей с начинкой «дубайский шоколад» и с верхушкой в форме церковного купола. Тем не менее, по словам священника, в этом нет ничего плохого.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT призвал короля российской эстрады «быть проще».
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«Но ведь мы говорим о человеке, который никак не связан с церковью. Киркоров — личность медийная и светская. И его обвинять в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно», — отметил Лоргус в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT призвал короля российской эстрады «быть проще».
«Это не имеет никакого отношения ни к Пасхе, ни к христианству. Надо быть проще и стараться в не те двери больше не заглядывать», — сказал Милонов.
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Элина Позднякова