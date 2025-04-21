Священник заступился за Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей

Никита Пресняков живёт в США почти три года, однако кажется, что за это время он стал лишь больше скучать по родине. Старший внук Аллы Пугачёвой так и не нашёл достойную работу в Штатах. Музыкант зарабатывает на жизнь, гастролируя с группой и исполняя хиты 90-х, а отдыхает исключительно в компании друзей-эмигрантов, причём все праздники они устраивают на русский манер.