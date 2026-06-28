«Какое счастье»: дочь Веры Глаголевой показала семейные кадры в особый день — фото

28 июня 2026, 17:46

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна выложила семейные кадры в 45-летие сестры

Анна Нахапетова (Фото: Instagram*/anahapetova)

Народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году в возрасте 61 года. Актриса и режиссер скончалась от рака желудка в клинике при немецком университете. У нее осталось трое дочерей: старшая Анна (47 лет), средняя Мария (45 лет) и младшая Настасья (32 года).





В день рождения Марии ее старшая сестра Анна Нахапетова трогательно поздравила родственницу в соцсетях, опубликовав семейный видеоролик. В смонтированном ролике собраны кадры, снятые с самого рождения сестер. На видео запечатлены Анна и Мария с мамой и отцом — актером и режиссером Родионом Нахапетовым, а также более поздние кадры, когда в жизни Веры Глаголевой и ее дочерей появился бизнесмен Кирилл Шубский, ставший отцом Настасьи.



Вера Глаголева с дочерьми (Фото: Instagram*/anahapetova)



«Вот так вместе по жизни! Какое счастье, что мы есть друг у друга! С днем рождения, любимая Машуня! Ты все знаешь, люблю безмерно», — говорится в публикации Нахапетовой.