«Какое счастье»: дочь Веры Глаголевой показала семейные кадры в особый день — фото
Народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году в возрасте 61 года. Актриса и режиссер скончалась от рака желудка в клинике при немецком университете. У нее осталось трое дочерей: старшая Анна (47 лет), средняя Мария (45 лет) и младшая Настасья (32 года).
В день рождения Марии ее старшая сестра Анна Нахапетова трогательно поздравила родственницу в соцсетях, опубликовав семейный видеоролик. В смонтированном ролике собраны кадры, снятые с самого рождения сестер. На видео запечатлены Анна и Мария с мамой и отцом — актером и режиссером Родионом Нахапетовым, а также более поздние кадры, когда в жизни Веры Глаголевой и ее дочерей появился бизнесмен Кирилл Шубский, ставший отцом Настасьи.
«Вот так вместе по жизни! Какое счастье, что мы есть друг у друга! С днем рождения, любимая Машуня! Ты все знаешь, люблю безмерно», — говорится в публикации Нахапетовой.
Вера Глаголева была замужем дважды. Ее первый брак с народным артистом РСФСР Родионом Нахапетовым продлился 16 лет, в нем родились две старшие дочери. Анна Нахапетова стала балериной, также снимается в кино и играет в театре. Мария Нахапетова пошла по стопам матери и исполнила роль в фильме своего отца «Заражение». Второй супруг актрисы, Кирилл Шубский, был рядом с ней до последних дней. Их дочь Настасья счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.