«Спасу Настю от алкоголизма»: Барецкий считает, что Волочкова влюблена в него

Анастасия Волочкова (Telegram/volochkova_anastasiya)
Шоумен Стас Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в пугачевском замке в Грязи. Мужчина считает, что экс-прима Большого в него влюблена и причем давно.
«Я спасу Настю от алкоголизма. У меня есть клиника, где она сможет вылечиться от этой пагубной привычки! Да, и у нас обязательно будут дети», — сказал Барецкий.
Он подчеркнул, что знаменитости много общаются и переписываются, и Волочкова не против такого варианта развития событий.
«Я предложил Волочковой такой вариант, она не против», — добавил Барецкий.
Собеседник резюмировал, что готов был бы расписаться с Анастасией в начале мая, а ее вредные привычки не пугают его.
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