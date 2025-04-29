Вдова Джигарханяна родила от неизвестного, а муж Легкоступовой нашел новую любовь: как сегодня живут известные вдовцы и вдовы

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)
Звёзды, пережившие громкие личные трагедии, постепенно находят силы начать новую жизнь. Кто-то воспитывает детей, кто-то снова влюбляется, а кто-то находит утешение в работе. О том, как сегодня живут известные артисты, которые похоронили любимых, расскажет «Радио 1».
Как живет Жека после смерти жены
Известный шансонье Евгений Григорьев, выступающий под сценическим именем Жека, снова стал лауреатом премии «Шансон года» уже в 14-й раз. 58-летний артист продолжает писать популярные композиции — как для себя, так и для коллег по сцене. Среди его хитов — знаменитая «Рюмка водки на столе».
Сейчас артист полностью сосредоточен на работе и недавно представил юбилейную программу «25 лет на сцене». Полтора года назад в жизни Григорьева произошла трагедия: скончалась его супруга Елизавета, которой было всего 37 лет.
После потери жены Евгений Григорьев остался с дочерью Марией, которой скоро исполнится 13 лет. Он старается быть для неё одновременно и отцом, и матерью. Артист признаётся: Маша стала его опорой. Девочка проявила зрелость и стойкость, не позволив себе сломаться в тяжёлый момент. Отец и дочь стараются поддерживать друг друга.
Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)
Помогает семье мама Елизаветы. Жека вспоминает, как тяжело проходили последние годы жизни жены: болезнь долгое время оставалась без диагноза, и семья буквально цеплялась за каждую надежду. Несмотря на усилия и поездки по врачам, спасти Лизу не удалось.
«С её уходом я потерял половину себя», — откровенно говорит Евгений в беседе с KP.RU.
Виталина Цымбалюк-Романовская: новая глава жизни
Пианистка и педагог Виталина Цымбалюк-Романовская месяц назад стала мамой — у неё родилась дочь, которую назвали Викторией. Последние годы она зарабатывала на жизнь, преподавая фортепиано.
Ещё до брака с Арменом Джигарханяном Виталина работала в академии имени Маймонида. В 2015 году знаменитый актёр развёлся с женой, чтобы жениться на Виталине, но их союз просуществовал всего полтора года. После скандального разрыва она потеряла работу в театре, но стала частой гостьей ток-шоу, где получала внушительные гонорары — до 500 тысяч рублей за интервью.
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Последний год жизни Джигарханян провёл рядом с бывшей супругой Татьяной Власовой, которая ради него вернулась из США. После смерти актёра Виталина исчезла с экранов и сосредоточилась на преподавании. Сейчас она снова вернулась к любимому делу и воспитывает дочку без помощи няни.
Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: Instagram* / vitalinaromanovskaya)
Имя отца ребёнка пианистка не раскрывает, но у девочки отчество Давидовна. Замуж Виталина выходить больше не собирается, чтобы избежать имущественных споров. Квартиру на Рублёвке, которая стала причиной публичных ссор с Джигарханяном, она продала, добавила сбережения и переехала в новое жильё.
Юрий Фирсов: жизнь после утраты Валентины Легкоступовой
Пять лет назад певица Валентина Легкоступова трагически скончалась спустя 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. По версии родных, певица начала выпивать вместе с мужем, поскользнулась в ванной, получила травму головы, но вовремя не обратилась за медицинской помощью. Фирсов отвёз супругу в наркологическую клинику, где ей стало хуже — в итоге Легкоступова впала в кому и не очнулась после операции. Следствие не нашло оснований обвинять Фирсова, уголовное дело не возбуждали.
Сейчас Фирсов снова женат. Его избранница — обеспеченная женщина по имени Марина, вдова судьи и мать семерых детей (трое родных и четверо приёмных). Вместе они занимаются фермерским хозяйством на участке Марины. Женщина признаётся, что именно Юрий помог ей выйти из депрессии после утраты мужа. Пара живёт без брачного контракта. Сам Фирсов подчёркивает, что никогда не претендовал на имущество Валентины и старается жить дальше.
Юрий Фирсов (фото: Instagram* / firsov_yury)
Ярослав Сумишевский: новое счастье после утраты
Четыре года назад в автокатастрофе погибла супруга Ярослава Сумишевского Наталья. Она сопровождала артиста в гастрольном туре как директор. После трагедии певец сосредоточился на воспитании сына Мирослава, которому сейчас 8 лет. Летом мальчик проводит время с дедушкой в Подмосковье. Певец благодарен своему отцу Александру и его жене за поддержку в трудный период.
Хотя боль утраты не прошла полностью, в жизни Ярослава появилась новая любовь. Он познакомился с Ксенией — администратором музыкального фестиваля, которая порекомендовала ему обратиться к психотерапевту. Между ними завязались отношения. Ксения — музыкант из Краснодара, она младше Сумишевского на 8 лет. Недавно она переехала в Москву и нашла общий язык как с Мирославом, так и с дочерью Ярослава от первого брака.
«Хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Вот так, наверное, я ее опишу. Хочет семью, что тоже немаловажно. Когда я все узнал, то понял, что да, это мой человек и я хочу быть рядом с ней», — сказал он.
Пока артист не афиширует отношения, но признаётся, что Ксения — его человек.
Ярослав Сумишевский (фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy)
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