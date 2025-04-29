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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Вдова Джигарханяна родила от неизвестного, а муж Легкоступовой нашел новую любовь: как сегодня живут известные вдовцы и вдовы

Вдова Джигарханяна родила от неизвестного, а муж Легкоступовой нашел новую любовь: как сегодня живут известные вдовцы и вдовы

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)

Звёзды, пережившие громкие личные трагедии, постепенно находят силы начать новую жизнь. Кто-то воспитывает детей, кто-то снова влюбляется, а кто-то находит утешение в работе. О том, как сегодня живут известные артисты, которые похоронили любимых, расскажет «Радио 1».

Как живет Жека после смерти жены


Известный шансонье Евгений Григорьев, выступающий под сценическим именем Жека, снова стал лауреатом премии «Шансон года» уже в 14-й раз. 58-летний артист продолжает писать популярные композиции — как для себя, так и для коллег по сцене. Среди его хитов — знаменитая «Рюмка водки на столе».

Сейчас артист полностью сосредоточен на работе и недавно представил юбилейную программу «25 лет на сцене». Полтора года назад в жизни Григорьева произошла трагедия: скончалась его супруга Елизавета, которой было всего 37 лет.

После потери жены Евгений Григорьев остался с дочерью Марией, которой скоро исполнится 13 лет. Он старается быть для неё одновременно и отцом, и матерью. Артист признаётся: Маша стала его опорой. Девочка проявила зрелость и стойкость, не позволив себе сломаться в тяжёлый момент. Отец и дочь стараются поддерживать друг друга.

Жека (фото: Instagram* / egrigoriev)

Помогает семье мама Елизаветы. Жека вспоминает, как тяжело проходили последние годы жизни жены: болезнь долгое время оставалась без диагноза, и семья буквально цеплялась за каждую надежду. Несмотря на усилия и поездки по врачам, спасти Лизу не удалось.

«С её уходом я потерял половину себя», — откровенно говорит Евгений в беседе с KP.RU.

Виталина Цымбалюк-Романовская: новая глава жизни


Пианистка и педагог Виталина Цымбалюк-Романовская месяц назад стала мамой — у неё родилась дочь, которую назвали Викторией. Последние годы она зарабатывала на жизнь, преподавая фортепиано.

Ещё до брака с Арменом Джигарханяном Виталина работала в академии имени Маймонида. В 2015 году знаменитый актёр развёлся с женой, чтобы жениться на Виталине, но их союз просуществовал всего полтора года. После скандального разрыва она потеряла работу в театре, но стала частой гостьей ток-шоу, где получала внушительные гонорары — до 500 тысяч рублей за интервью.

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Последний год жизни Джигарханян провёл рядом с бывшей супругой Татьяной Власовой, которая ради него вернулась из США. После смерти актёра Виталина исчезла с экранов и сосредоточилась на преподавании. Сейчас она снова вернулась к любимому делу и воспитывает дочку без помощи няни.

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: Instagram* / vitalinaromanovskaya)

Имя отца ребёнка пианистка не раскрывает, но у девочки отчество Давидовна. Замуж Виталина выходить больше не собирается, чтобы избежать имущественных споров. Квартиру на Рублёвке, которая стала причиной публичных ссор с Джигарханяном, она продала, добавила сбережения и переехала в новое жильё.

Юрий Фирсов: жизнь после утраты Валентины Легкоступовой


Пять лет назад певица Валентина Легкоступова трагически скончалась спустя 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. По версии родных, певица начала выпивать вместе с мужем, поскользнулась в ванной, получила травму головы, но вовремя не обратилась за медицинской помощью. Фирсов отвёз супругу в наркологическую клинику, где ей стало хуже — в итоге Легкоступова впала в кому и не очнулась после операции. Следствие не нашло оснований обвинять Фирсова, уголовное дело не возбуждали.

Сейчас Фирсов снова женат. Его избранница — обеспеченная женщина по имени Марина, вдова судьи и мать семерых детей (трое родных и четверо приёмных). Вместе они занимаются фермерским хозяйством на участке Марины. Женщина признаётся, что именно Юрий помог ей выйти из депрессии после утраты мужа. Пара живёт без брачного контракта. Сам Фирсов подчёркивает, что никогда не претендовал на имущество Валентины и старается жить дальше.

Юрий Фирсов (фото: Instagram* / firsov_yury)

Ярослав Сумишевский: новое счастье после утраты


Четыре года назад в автокатастрофе погибла супруга Ярослава Сумишевского Наталья. Она сопровождала артиста в гастрольном туре как директор. После трагедии певец сосредоточился на воспитании сына Мирослава, которому сейчас 8 лет. Летом мальчик проводит время с дедушкой в Подмосковье. Певец благодарен своему отцу Александру и его жене за поддержку в трудный период.

Хотя боль утраты не прошла полностью, в жизни Ярослава появилась новая любовь. Он познакомился с Ксенией — администратором музыкального фестиваля, которая порекомендовала ему обратиться к психотерапевту. Между ними завязались отношения. Ксения — музыкант из Краснодара, она младше Сумишевского на 8 лет. Недавно она переехала в Москву и нашла общий язык как с Мирославом, так и с дочерью Ярослава от первого брака.

«Хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Вот так, наверное, я ее опишу. Хочет семью, что тоже немаловажно. Когда я все узнал, то понял, что да, это мой человек и я хочу быть рядом с ней», — сказал он.

Пока артист не афиширует отношения, но признаётся, что Ксения — его человек.

Ярослав Сумишевский (фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy)

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«Спасу Настю от алкоголизма»: Барецкий считает, что Волочкова влюблена в него
Барецкий считает, что из них с Волочковой получилась бы прекрасная пара
29 апреля 2025, 13:50

Анастасия Волочкова (Telegram/volochkova_anastasiya)

Шоумен Стас Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в пугачевском замке в Грязи. Мужчина считает, что экс-прима Большого в него влюблена и причем давно.
«Я спасу Настю от алкоголизма. У меня есть клиника, где она сможет вылечиться от этой пагубной привычки! Да, и у нас обязательно будут дети», — сказал Барецкий.

Он подчеркнул, что знаменитости много общаются и переписываются, и Волочкова не против такого варианта развития событий.

«Я предложил Волочковой такой вариант, она не против», — добавил Барецкий.

Собеседник резюмировал, что готов был бы расписаться с Анастасией в начале мая, а ее вредные привычки не пугают его.

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Виктория Цыганова раскритиковала уехавших артистов, включая Земфиру*
29 апреля 2025, 13:46

Фото: iStock/Berezko

Известная российская певица Виктория Цыганова вновь высказалась об артистах, покинувших страну. В своих соцсетях она затронула тему возвращения Земфиры*, которая, по ее мнению, может готовиться к возвращению в Россию. Об этом пишет «‎Super».
Цыганова не сдержала эмоций и назвала уехавшую певицу «змеёй», выразив опасение, что Земфира* может вернуться и снова начать выступать на родной сцене.

Цыганова напомнила, что Земфира* неоднократно пыталась оспорить свой статус иноагента, но безуспешно.

«Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея под чьей-то защитой приползёт в Москву и будет со сцены Кремлёвского дворца учить Родину любить», — написала она.

Певица уверена, что никакие слова и действия не смогут вернуть уехавшим артистам любовь и доверие народа.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
#певица
#змея
#рф
#земфира
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Актриса Полина Гренц хочет пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания
29 апреля 2025, 13:31

Полина Гренц (Фото: Инстаграм* @thepolinagrents)

Полина Гренц рассказала о неизлечимом заболевании. Звезда сериала «Физрук» сообщила в интервью Леди Mail, что столкнулась с расстройством пищевого поведения.
Актриса сыграла в проекте школьницу, которая комплексовала из-за фигуры. В реальной жизни Полина тоже боролась с лишним весом, однако у нее появилось заболевание, из-за которого она чуть не попала в больницу.

«РПП теперь навсегда со мной. На днях я иду к врачу, потому что у меня появилась проблема заедания эмоций», — заявила Гренц.

По ее словам, все началось со съемок в «Физруке». Даже при весе 48 кг, актриса видела в зеркале полную девушку.

Она добавила, что готова пройти терапию.

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«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз
29 апреля 2025, 13:30

Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Суперстар!»

Сергей Соседов известен резкими суждениями в адрес российских артистов и их творчества. В этот раз в беседе с изданием NEWS.ru музыкальный критик поделился своим мнением о покинувшей Россию Алле Пугачевой, Моргенштерне* и скандальном инциденте на шоу «Суперстар!». Подробности – в материале «Радио 1».

Скандал на шоу «Суперстар!»

Соседов не скрывает возмущения результатами проекта «Суперстар!». По его мнению, победа певицы Георгиади была достигнута несправедливо — в ущерб Азизе. Он утверждает, что Азиза показала выдающийся уровень и превзошла конкурентов по всем параметрам, включая вокал, постановку и эмоциональную подачу. Но, по словам критика, её обошли по личным причинам: «Ты великая, но разбудила кого-то ночью — вот и минус балл».

Соседов настаивает: победительницей должна была стать Азиза. Он ссылается на изобретательность её номеров, например, необычную подачу песни «Занавес», где полог поднимался снизу вверх — оригинальный ход, который он назвал «театральной революцией» для телешоу.

Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Также Соседов осудил бесконечные нападки на Азизу, связанные с трагической историей убийства Игоря Талькова. По мнению кинокритика, её продолжают обвинять в том, к чему она не имеет никакого отношения.

Критика современных артистов

На вопрос о современных популярных исполнителях Соседов отвечает равнодушно. Он признаётся, что не следит за деятельностью таких артистов, как Моргенштерн*, считая их творчество «ерундой» и «безвкусицей». Всё, что звучит сегодня, по его словам, не вызывает интереса — ни музыкально, ни с точки зрения качества.

Касаясь будущего певицы Татьяны Куртуковой, прославившейся хитом «Матушка-земля», Соседов сдержан, но объективен. Он считает, что песня — сильная, а сама исполнительница справляется с задачей достойно. Однако без серьёзной продюсерской поддержки удержаться на сцене, по его словам, почти невозможно.

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Соседов сожалеет об исчезновении программ, подобных «Серебряному шару» Виталия Вульфа. Он подчёркивает: сегодня ТВ стремится угодить молодой аудитории, забывая об актёрах, режиссёрах и музыкантах, которые составляли культурный костяк страны. Имена вроде Рудольфа Нуриева и Лидии Руслановой стали для новых поколений пустым звуком.

Кто займет место Пугачевой?

Сергей Соседов жёстко высказался о легенде российской сцены Алле Пугачёвой. Он убеждён, что её звёздная эпоха осталась в прошлом, а последние выступления критик назвал «слабыми» и «позорными». Критика звучит и в адрес «политических заявлений» певицы, которые, по его мнению, недопустимы.

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

На вопрос, может ли кто-то занять её место, Соседов отвечает:

«Замена невозможна. Но лидером сегодняшней сцены может стать Елена Ваенга — благодаря живым концертам, уважению к публике и высокому профессионализму».

О карьере Брежневой и Меладзе

Комментируя отъезд ряда известных артистов, включая Меладзе и Брежневу, Соседов уверен: их карьеры в России завершены. Даже если они захотят вернуться, путь назад будет возможен лишь после публичного раскаяния. При этом певицу Софию Ротару критик называет заложницей политической ситуации, отмечая, что на неё оказывается давление со стороны украинских радикалов.

Среди западных артистов, которых критик хотел бы видеть на российских сценах, он не называет никого из современных исполнителей. По его словам, «всё лучшее уже было»: от Элтона Джона до Мирей Матье. Новое поколение западной поп-культуры ему безразлично.

Паша Техник (Фото: Instagram**@techniquepashalive)

Смерть Паши Техника

Смерть рэпера Паши Техника и ажиотаж вокруг его похорон Соседов называет «цирком». Он признаёт, что не знал ни артиста, ни его творчества, и не понимает, почему его смерть вызвала такой резонанс. А разрисованную в честь него стену Цоя считает проявлением культурной деградации.

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*Признан в РФ иноагентом
**Запрещен в РФ
#творчество
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#новости
#моргенштерн
#алла пугачёва
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Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве
29 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Евгений Петросян через суд выписал из московской квартиры свою 56-летнюю дочь от первого брака. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соответствующее решение принял Хамовнический суд. В ближайшее время Викторину Петросянц выпишут из квартиры на Ростовской набережной.

Примечательно, что юморист назвал дочь «бывшим членом семьи».

Викторина Петросянц родилась в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Дочь артистов на протяжении длительного времени проживала в Штатах, где занималась бизнесом.

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