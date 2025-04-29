Страдавшая алкоголизмом Татьяна Догилева не смогла разорвать связь с бывшим мужем

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает выдающаяся актриса театра Лариса Ивановна Удовиченко. Ей исполнилось 70 лет. На счету этой артистки более 160 ролей в кино, и она по сей день продолжает радовать публику новыми работами. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».