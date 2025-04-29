Страдавшая алкоголизмом Татьяна Догилева не смогла разорвать связь с бывшим мужем

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)
Татьяна Догилева не раз была на грани развода со втором супругом из-за пристрастия к спиртному. Когда же супруги разошлись, они не смогли разорвать свою связь, передает Экспресс газета.
Михаил Мишин и Татьяна Догилева узаконили свой союз в 1986 году, а через восемь лет у них родилась дочь Екатерина. Пара не раз находилась на грани разрыва из-за пристрастия актрисы к спиртному. Спустя время знаменитость прошла лечение и смогла побороть зависимость.
После развода в 2008 году экс-супруги так и не смогли устроить личную жизнь. Однажды Догилева призналась, что была никудышной женой, однако Мишин так не считает.
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После развода в 2008 году экс-супруги так и не смогли устроить личную жизнь. Однажды Догилева призналась, что была никудышной женой, однако Мишин так не считает.
«Если бы Татьяна была никудышной, мы бы не прожили с ней почти 20 лет. Да, она не любит заниматься хозяйством, домом, но это ничего не значит. Она — прекрасный человек, хороший друг, замечательная мать и красивая женщина. Она — один из самых близких моих друзей», — отметил сценарист.
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