«Пузырь на месте попы!»: Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры

Настасья Самбурская (Фото: Телеграм @samburskayan)
Актриса и певица Настасья Самбурская, используя математические выкладки, доказала, что её фигура отличается от общепринятых и распространённых стандартов. По словам 38-летней артистки, у неё «попа не на том месте».
Будучи гостьей программы Comedy Club, сегодняшняя именинница рассказала о себе ещё много весёлого и любопытного. Например, Самбурская поведала публике и ведущим шоу о новом сериале, в котором недавно снималась.
Павел Воля напомнил ей, что она также снялась вместе с ведущим Comedy Club Гариком Харламовым в фильме «Теща». Об этом актриса вспомнила даже с подчёркнутым восторгом, не забыв ещё раз подчеркнуть свою меркантильность.
В ответ на это супруг Ляйсан Утяшевой заметил, что она далеко не первая женщина, которая уходит от Харламова с деньгами.
Настасья Самбурская в роли Марины Мнишек (Фото: Телеграм @samburskayan)
Когда Харламов, отсмеявшись, сказал партнёрше по съёмочной площадке, что скоро запускается в производство «Тёща-2», актриса бросилась ему на шею.
Потом Настасья поделилась секретами о своей фигуре, которая, оказывается имеет свои неповторимые особенности. Сначала певица заявила, что у неё короткие ноги, но тут же созналась, что пошутила. Выяснилось, что у неё просто широкие плечи, руки длиннее стандарта на три сантиметра и длинная спина.
Вероятно, именно поэтому недавно она запустила свой бренд одежды. В одном из нарядов собственного пошива она и пришла на передачу. Впрочем, Воля отреагировал со свойственным ему ехидством.
Самбурская с наигранным возмущением ответила ему, что платье сшито из шёлкового бархата и, кажется, совсем не обиделась. В заключение артистка поделилась соображениями о том, какой мужчина её нужен в личной жизни. По словам Настасьи, он должен быть высоким, красивым и хорошо зарабатывать — не меньше, чем она сама.
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«Я скакала на коне. Я играла Марину Мнишек в юмористическом сериале, который называется "Казачок-2". Звучит отвратительно, правда? Но мне нравится всё, за что мне платят деньги», — заявила Настасья.
Павел Воля напомнил ей, что она также снялась вместе с ведущим Comedy Club Гариком Харламовым в фильме «Теща». Об этом актриса вспомнила даже с подчёркнутым восторгом, не забыв ещё раз подчеркнуть свою меркантильность.
«Благодаря Гарику я заработала большое количество денег», — похвасталась Самбурская.
В ответ на это супруг Ляйсан Утяшевой заметил, что она далеко не первая женщина, которая уходит от Харламова с деньгами.
«Да, но мне не пришлось для этого с ним спать!» — моментально парировала звезда шансона, вызвав хохот в зале.
Настасья Самбурская в роли Марины Мнишек (Фото: Телеграм @samburskayan)
Когда Харламов, отсмеявшись, сказал партнёрше по съёмочной площадке, что скоро запускается в производство «Тёща-2», актриса бросилась ему на шею.
«Да ты ж мой кормилец!» — воскликнула столь «жадная» до денег артистка.
Потом Настасья поделилась секретами о своей фигуре, которая, оказывается имеет свои неповторимые особенности. Сначала певица заявила, что у неё короткие ноги, но тут же созналась, что пошутила. Выяснилось, что у неё просто широкие плечи, руки длиннее стандарта на три сантиметра и длинная спина.
«У всех девочек здесь уже попа, потому что они ростом ниже, а у меня здесь пузырь. В общем, попа у меня не в том месте. Мой рост – 1 метр 78 сантиметров. А стандартный, на кого шьют — 1 метр 70», — пожаловалась актриса.
Вероятно, именно поэтому недавно она запустила свой бренд одежды. В одном из нарядов собственного пошива она и пришла на передачу. Впрочем, Воля отреагировал со свойственным ему ехидством.
«А я думаю, куда у нас пропала штора из офиса?» — иронично заметил Павел.
Самбурская с наигранным возмущением ответила ему, что платье сшито из шёлкового бархата и, кажется, совсем не обиделась. В заключение артистка поделилась соображениями о том, какой мужчина её нужен в личной жизни. По словам Настасьи, он должен быть высоким, красивым и хорошо зарабатывать — не меньше, чем она сама.
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Александр Бойцов