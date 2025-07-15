«Какой он артист? Золотым голосом не назовешь»: Соседов посоветовал Баскову забыть о сцене

15 июля 2025, 17:12

Соседов посоветовал Баскову «первым закрыть рот» и забыть о сцене

Николай Басков (Фото: Ьелеграм/baskovnikolay)

Сергей Соседов призвал Николая Баскова завершить карьеру и дать дорогу молодым исполнителям. В ответ на это высказывание певец потребовал «закрыть рот» и не мешать его творческой деятельности. В интервью Общественной Службе Новостей музыкальный критик заявил, что не отказывается от своих слов — Басков давно должен забыть о сцене.





Соседов утверждает, что «натуральный блондин» потерял былые голос и внешность, выступает под фонограмму и не выпускает новых хитов. По его мнению, артист лишь использует старый репертуар и пытается привлечь внимание молодежи за счет сотрудничества с «несчастными блогерами».

«Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно», — высказался собеседник издания.