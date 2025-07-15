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Режиссера Александра Митту не похоронят после прощания

Режиссер Александр Митта будет кремирован после прощания
Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Режиссера Александра Митту кремируют после прощания, пишет ТАСС со ссылкой на сына Народного артиста России Евгения.



В публикации сказано, что тело мэтра отечественного кинематографа предадут огню 17 июля.

«Будет кремация, на ней не будет посторонних», — сказал собеседник агентства.
Прощание с Александром Миттой состоится в малом зале Центрального дома литераторов. Режиссера не стало накануне в понедельник, 14 июля. Отмечалось, что Митта был на паллиативном лечении. Постановщик страдал от рака почки. Ему было 92 года.

Александр Митта известен киноработами: «Гори, гори моя звезда», «Экипаж», «Граница. Таежный роман».

Никита Кротов

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