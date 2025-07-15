Режиссера Александра Митту не похоронят после прощания
Режиссер Александр Митта будет кремирован после прощания
Режиссера Александра Митту кремируют после прощания, пишет ТАСС со ссылкой на сына Народного артиста России Евгения.
В публикации сказано, что тело мэтра отечественного кинематографа предадут огню 17 июля.
«Будет кремация, на ней не будет посторонних», — сказал собеседник агентства.Прощание с Александром Миттой состоится в малом зале Центрального дома литераторов. Режиссера не стало накануне в понедельник, 14 июля. Отмечалось, что Митта был на паллиативном лечении. Постановщик страдал от рака почки. Ему было 92 года.
Александр Митта известен киноработами: «Гори, гори моя звезда», «Экипаж», «Граница. Таежный роман».