«Продюсеры спят»: Александр Головин допустил возвращение «Кадетства» на экраны
Александр Головин выразил недоумение из-за отсутствия продолжения «Кадетства»
Актёр Александр Головин на закрытом вечере «Движение 100» согласился с тем, что многие зрители до сих пор ассоциируют его с образом Максима Макарова из сериала «Кадетство».
Как сообщает NEWS.ru, артист заявил, что для него это очень приятно. При этом он напомнил, что недавно проекту исполнилось 20 лет.
«Чувствуется [ассоциация], и это очень приятно. Недавно было 20 лет «Кадетству», и я очень этому рад. Я понимаю, насколько это ценно и как зрителю этот проект зашёл в сердца. Есть лёгкая ностальгия, но делаются и другие хорошие проекты, поэтому унывать не стоит», — отметил Головин.Александр выразил недоумение, почему сняли продолжение «Универа», но не «Кадетства». Мужчина шутливо предположил, что продюсеры проекта «спят». Актёр признался, что хотел бы обдумать возможность снять продолжение культового сериала, предположив, что из этого могло бы выйти что-то интересное.