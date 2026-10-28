«Продюсеры спят»: Александр Головин допустил возвращение «Кадетства» на экраны

28 октября 2026, 21:04

Александр Головин выразил недоумение из-за отсутствия продолжения «Кадетства»

Александр Головин (Фото: Instagram* @s.a.n.e.k13)

Актёр Александр Головин на закрытом вечере «Движение 100» согласился с тем, что многие зрители до сих пор ассоциируют его с образом Максима Макарова из сериала «Кадетство».





Как сообщает NEWS.ru, артист заявил, что для него это очень приятно. При этом он напомнил, что недавно проекту исполнилось 20 лет.

«Чувствуется [ассоциация], и это очень приятно. Недавно было 20 лет «Кадетству», и я очень этому рад. Я понимаю, насколько это ценно и как зрителю этот проект зашёл в сердца. Есть лёгкая ностальгия, но делаются и другие хорошие проекты, поэтому унывать не стоит», — отметил Головин.