Кальянная, два капучино на кокосовом молоке и «Майбах»: раскрыт гонорар и райдер МакSим

МакSим (Фото: Инстаграм* @maksimartist)
41-летняя певица МакSим (Марина Максимова) берет за свой концерт 4,5 млн рублей. Автограф знаменитости обойдется в 10 долларов, сообщил Телеграм-канал Ural Mash
За 45-минутный концерт артистки придется заплатить 4,5 млн рублей. МакSим хочет, чтобы в аэропорту ее ждал тонированный «Майбах» или премиальный автомобиль не старше 2019 года. Ее музыкантам нужно предоставить автобус или минивэн аналогичной марки.
В случае пробок или, если до места ехать больше двух часов, МакSим и ее команду забирают на вертолете. В случае невыполнения такого условия придется заплатить миллион. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» и ее коллеги живут в пятизвездочном отеле. Максимова — в двухкомнатном люксе.
Организатор обязан предоставить аппаратуру, инструменты и подготовить три гримерки. В них певица просит поставить лак для волос, 32 бутылки воды в стекле, соевое молоко, арбуз, имбирь, варенье и два капучино на кокосовом молоке. Все это МакSим ожидает увидеть в гримерке за два часа до выхода на сцену. Спиртное на площадке строго запрещено.
После концерта Макимовой нужна кальянная с VIP-комнатой и крепким табаком.
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В случае пробок или, если до места ехать больше двух часов, МакSим и ее команду забирают на вертолете. В случае невыполнения такого условия придется заплатить миллион. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» и ее коллеги живут в пятизвездочном отеле. Максимова — в двухкомнатном люксе.
Организатор обязан предоставить аппаратуру, инструменты и подготовить три гримерки. В них певица просит поставить лак для волос, 32 бутылки воды в стекле, соевое молоко, арбуз, имбирь, варенье и два капучино на кокосовом молоке. Все это МакSим ожидает увидеть в гримерке за два часа до выхода на сцену. Спиртное на площадке строго запрещено.
После концерта Макимовой нужна кальянная с VIP-комнатой и крепким табаком.
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Ольга Енгалычева