Стало известно, как изменился гонорар Седоковой после гибели Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певица Анна Седокова удвоила свой гонорар после трагической смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил промоутер Сергей Лавров изданию «КП». По его словам, артистка уже составила райдер для предстоящих выступлений, в котором стоимость её 40-минутного шоу составляет 1,5 миллиона рублей.
Судя по всему, на фоне личной утраты Седокова решила увеличить свои доходы, подняв гонорар вдвое. Ранее она выступала на корпоративных мероприятиях за 700 тысяч рублей, отметил Лавров.
Он также добавил, что в настоящее время спрос на выступления Седоковой не велик. По его мнению, у артистки нет популярных хитов, но есть скандальная репутация.
Ранее сообщалось, что Анну Седокову допросили в качестве свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. В настоящее время у следствия нет оснований подозревать певицу в причастности к происшествию. Поскольку уголовное дело не возбуждено, Анну не вызывали на официальный допрос. Ей просто предложили поделиться информацией о произошедшем.
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Он также добавил, что в настоящее время спрос на выступления Седоковой не велик. По его мнению, у артистки нет популярных хитов, но есть скандальная репутация.
Ранее сообщалось, что Анну Седокову допросили в качестве свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. В настоящее время у следствия нет оснований подозревать певицу в причастности к происшествию. Поскольку уголовное дело не возбуждено, Анну не вызывали на официальный допрос. Ей просто предложили поделиться информацией о произошедшем.
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Анастасия Хохлова