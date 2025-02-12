«Нож в сердце я не прощаю»: Мондезир ответил на обвинения Ефременковой про выбитые зубы и указал на ее лживость

Мондезир Свет-Амур с детьми (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
Семейный скандал между расставшимися звездами «Дома-2» Юлией Ефременковой и Мондезиром Свет-Амуром никак не утихнет. Бывшие возлюбленные не могут найти общий язык даже ради своих общих детей, а их перепалки становятся все более резкими. Как правило, Юлия высказывается в сети чаще и довольно откровенно. Одно из ее недавних заявлений так возмутило футболиста, что он решил прояснить «недосказанность» в интервью с VOICE.
Для начала надо уточнить важный момент: сыновья бывшей пары живут с матерью в Краснодаре, а отец видится с ними только время от времени. Однако даже редкие встречи стали камнем преткновения: Ефременкова обвинила бывшего мужа в угрозах, заявив, что он клялся выбить ей зубы, если она не привезет детей.
Свет-Амур не стал отмалчиваться и прокомментировал ситуацию, поскольку подобные слова бывшей сильно взбудоражили публику.
При этом Свет-Амур раскрыл, что намеренно не идет на контакт.
Экс-участник «Дома-2» признался, что не может простить Юлии ее поступков, ведь считает их предательством. Он был счастлив в браке, полностью отдавался семье, но внезапно получил «нож в сердце».
Несмотря на сложные отношения с Юлией, экс-участник «Дома-2» старается поддерживать связь с сыновьями, хоть и вынужден делать это через няню. Он передает им подарки, игрушки и одежду, но мечтает о том, чтобы видеть их чаще и участвовать в их жизни напрямую.
Остается ли у Мондезира надежда на перемирие ради возобновления контакта с детьми? Пока он твердо заявляет, что верит в дружбу между бывшими, а, если личные отношения не ладятся — то все равно необходим компромисс, если есть общие дети. Родители должны быть способны вести о них диалог.
Кстати, сам Свет-Амур после разрыва до сих пор не нашел новую избранницу, несмотря на многочисленные слухи о его романах.
Читайте также:
«Страшно, невыносимо. Но мы будем бороться»: Екатерина Волкова поделилась трагедией, у любимого пса — рак крови
От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?
Свет-Амур не стал отмалчиваться и прокомментировал ситуацию, поскольку подобные слова бывшей сильно взбудоражили публику.
Мондезир Свет-Амур с детьми (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
«Да, это было сказано сгоряча. Была ситуация: я узнал, что человек едет в Москву без детей, я написал, естественно, няне, сказал о том, чтобы мать привезла их с собой, потому что я их очень жду. На это мать моих детей через няню ответила: «Нет, пусть выходит со мной на связь». И я просто в общении с няней, которая в принципе эту информацию не должна была передавать, сказал, что, если Юля не привезет детей, я выбью ей зубы», — поделился Мондезир, желая указать, что выговорился на эмоциях, не рассчитывая, что про это узнает Ефременкова и воспримет как «угрозу».
Мондезир Свет-Амур с сыном (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
При этом Свет-Амур раскрыл, что намеренно не идет на контакт.
Экс-участник «Дома-2» признался, что не может простить Юлии ее поступков, ведь считает их предательством. Он был счастлив в браке, полностью отдавался семье, но внезапно получил «нож в сердце».
«Также я никогда ей не прощу, что спустя месяц после произошедшего она подвергла моих детей опасности, приведя их в дом к наркоману. И все мы знаем, чем закончилась эта история», — добавил Мондезир.По мнению Свет-Амура, постоянная ложь со стороны Ефременковой мешает нормальному общению. Он не хочет, чтобы их дети становились частью ее интриг.
«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар
Несмотря на сложные отношения с Юлией, экс-участник «Дома-2» старается поддерживать связь с сыновьями, хоть и вынужден делать это через няню. Он передает им подарки, игрушки и одежду, но мечтает о том, чтобы видеть их чаще и участвовать в их жизни напрямую.
Сыновья Свет-Амура и Ефременковой (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
Остается ли у Мондезира надежда на перемирие ради возобновления контакта с детьми? Пока он твердо заявляет, что верит в дружбу между бывшими, а, если личные отношения не ладятся — то все равно необходим компромисс, если есть общие дети. Родители должны быть способны вести о них диалог.
Кстати, сам Свет-Амур после разрыва до сих пор не нашел новую избранницу, несмотря на многочисленные слухи о его романах.
Читайте также:
«Страшно, невыносимо. Но мы будем бороться»: Екатерина Волкова поделилась трагедией, у любимого пса — рак крови
От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева