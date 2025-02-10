«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар

Юлия Ефременкова (Фото: Telegram @efremenkovvvva)
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла план отца своих детей Мондезира Свет-Амура, который, по ее словам, приезжал на встречу с близнецами в Краснодар не из-за внезапно проснувшихся отцовских чувств, а из корыстных соображений.
Ефременкова уверена, что Мондезир начал сотрудничать с неким продюсером, который предлагает ему предать огласке отношения с матерью его детей и даже готовит на нее некий компромат. Якобы он собирается раскрыть шокирующую правду о Ефременковой и заработать на эти деньги.
По ее словам, Мондезир приходит к ней домой, однако его не пускают. Юлия опасается за безопасность детей и полагает, что мужчина может увезти детей и потребовать за них выкуп или же пойти с ними на скандальное шоу.
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«У меня есть такие козыри в рукавах, которые я держу. Просто мне не хочется топить нашего папу, чтобы потом не смотреть в глаза детям и не говорить, что да, это было сделано моими руками. Этот год я молчала, не комментировала, пока папа не взбаламутил всех. Но вытирать о себя ноги я не позволю», — заявила Ефременкова.
По ее словам, Мондезир приходит к ней домой, однако его не пускают. Юлия опасается за безопасность детей и полагает, что мужчина может увезти детей и потребовать за них выкуп или же пойти с ними на скандальное шоу.
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Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова показала встречу Мондезира с детьми
Элина Позднякова