«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла план отца своих детей Мондезира Свет-Амура, который, по ее словам, приезжал на встречу с близнецами в Краснодар не из-за внезапно проснувшихся отцовских чувств, а из корыстных соображений.