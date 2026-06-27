Камерный зал — большие деньги: концерт Складчиковой может стать успешным солдаутом

27 июня 2026, 16:18

Виктория Складчикова принесет организаторам почти 400 тысяч рублей за один вечер

Виктория Складчикова (Фото: Instagram* / @vikaskladchikova)

Виктория Складчикова готовится к выступлению, которое может принести организаторам почти 400 тысяч рублей всего за один вечер. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».