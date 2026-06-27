Камерный зал — большие деньги: концерт Складчиковой может стать успешным солдаутом
Виктория Складчикова готовится к выступлению, которое может принести организаторам почти 400 тысяч рублей всего за один вечер. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
6 июля популярная комикесса выйдет на сцену одной из самых известных московских площадок для стендапа. Несмотря на громкое имя артистки, концерт пройдет в камерном формате — зал рассчитан всего на 150 зрителей.
Стоимость билетов на выступление составляет 2650 рублей. Если все места будут заняты, организаторы смогут получить 397 тысяч 500 рублей только с продажи входных билетов.
Таким образом, даже небольшой зал способен обеспечить внушительную выручку при полном аншлаге. Для стендап-шоу такой формат часто становится особенно востребованным: зрители получают более близкий контакт с артистом, а выступление проходит в более уютной атмосфере.
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