Надежда Сысоева «загадала» себе идеального мужчину и нашла его спустя год

27 июня 2026, 15:02

Надежда Сысоева рассказала, что список желаний привёл её к новому возлюбленному

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* @inadenka)

Надежда Сысоева заявила, что её нынешний возлюбленный почти полностью соответствует образу мужчины, который она ранее называла «идеальным». В личном блоге она призналась, что сначала сформулировала свои пожелания, а затем встретила такого человека.





Она вспомнила выпуск шоу «Подружки», где год назад, будучи свободной, перечислила ведущим качества будущего партнёра: высокий рост, спортивное телосложение, активный образ жизни, любовь к путешествиям, стремление к развитию, увлечение баскетболом, уход за собой и готовность к совместным прогулкам с её собакой.

«Любит выходить со мной в общество, гордится тем, что он мой мужчина. Галантен со мной и тактичен с окружающими людьми», — говорила она тогда.

«Мне вообще никто не верил, что я такого найду. А теперь смотрите, как это сработало. Мечтайте! У меня получилось — и у вас получится», — заявила она.