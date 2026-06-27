«Не всегда приговор»: эксперт рассказал о состоянии Лерчек и возможностях современной терапии

27 июня 2026, 15:53

Онколог подтвердил диагноз Лерчек и 4 стадию рака

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Независимый эксперт-онколог Владимир Ивашков изучил медицинские документы Лерчек и подтвердил в интервью Надежде Стрелец её диагноз — рак желудка 4-й стадии.





По словам специалиста, опухолевые процессы выявлены как минимум ещё в пяти отделах организма. Наибольшую опасность, отметил врач, представляют образования в оболочке головного мозга.



При этом Ивашков подчеркнул, что пациенты с таким диагнозом могут сохранять активный образ жизни, посещать спортзал и заниматься привычными делами.



Он отметил, что подходы к лечению онкологических заболеваний за последние 20 лет значительно изменились. Сегодня существуют опухоли 4-й стадии, которые удаётся контролировать с помощью таблетированных препаратов. В случае Лерчек терапия также даёт результат: зрение частично восстановилось, а отёк в головном мозге уменьшился.





«Когда мы думаем о раке 4 стадии, она представляется супер страшной. Но реальность чуть другая. Люди после химиотерапии зачастую встают и идут на работу. Когда у человека опухоль стабилизирована, она не растет, либо полностью исчезла, человек вообще ничем не отличается от нас с вами. Стив Джобс за один день до смерти от рака поджелудочной железы анонсировал айфон 4S. 4 стадия — это та точка, когда войти в ремиссию, это серьезное достижение», — заключил Ивашков в интервью Надежде Стрелец.