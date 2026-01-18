Кхал и Кхалиси снова вместе: Момоа поделился нежным комментарием под фото Кларк
Джейсон Момоа трогательно признался в любви Эмилии Кларк
Один из самых эффектных и обсуждаемых экранных дуэтов «Игры престолов» — Кхал Дрого и Дейенерис, она же Кхалиси — вновь встретился в Нью-Йорке. Об этом сообщает Super.
Несмотря на то, что сериал завершился в 2019 году, Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сохранили тёплые дружеские отношения.
На днях актёры опубликовали новое совместное фото. Эмилия подписала его словами «мой папа дракон», чем вызвала улыбки у поклонников. Джейсон Момоа в комментарии трогательно ответил, напомнив о глубоких чувствах их экранных персонажей.
«Люблю тебя, Кхалиси. Скучаю», — написал он.Фанаты сразу оценили душевность публикации и отметили, что дружба актёров за пределами съёмочной площадки такая же крепкая и искренняя, как их экранный союз. Воссоединение Момоа и Кларк стало настоящим событием для поклонников сериала, а фото быстро собрало тысячи лайков и комментариев.