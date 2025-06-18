Камилу Валиеву и Никиту Нестерова запечатлели во время совместного отдыха в Италии
Фигуристку Камилу Валиеву и хоккеиста Никиту Нестерова запечатлели во время совместного отдыха в Италии. Фотографию со спортсменами опубликовала супруга бывшего игрока ЦСКА Станислава Галиева в личном блоге.
19-летняя Валиева и 32-летний Нестеров вместе с друзьями плавали на гребной лодке по каналам Венеции. Информация об их возможном романе появилась еще зимой.
Кроме того, девушку неоднократно замечали на трибунах во время матчей клуба, за который играет потенциальный возлюбленный. Однако официального подтверждения отношений между ними пока нет.
К слову, ранее олимпийская чемпионка активно постила в соцсетях снимки букетов и подарков. В одном из таких постов она отметила аккаунт хоккеиста.
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