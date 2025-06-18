Камилу Валиеву и Никиту Нестерова запечатлели во время совместного отдыха в Италии

18 июня 2025, 16:25

Камила Валиева (Фото: Телеграм @kamilavalieva26official)

Фигуристку Камилу Валиеву и хоккеиста Никиту Нестерова запечатлели во время совместного отдыха в Италии. Фотографию со спортсменами опубликовала супруга бывшего игрока ЦСКА Станислава Галиева в личном блоге.