Тину Канделаки раскритиковали за слова о декретном отпуске
Канделаки о материнстве: «Все возможно наверстать, было бы желание»
Известная телеведущая Тина Канделаки вызвала бурную дискуссию, поделившись своим взглядом на декретный отпуск.
49-летняя звезда, успешно построившая карьеру и воспитавшая троих детей, считает, что декрет «отбрасывает женщину назад».
«Задают вопрос: Вот, женщины, у нас тяжело, нам сложно. Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность», — заявила телеведущая.Такая точка зрения вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи обрушились на Канделаки с критикой, обвинив ее в обесценивании опыта женщин, выбравших декрет. Телеведущая ответила на критику, объяснив, что ей самой необходимо было работать, чтобы обеспечивать семью.
Ранее Канделаки признавалась, что семья дает ей силы и вдохновение, а также является для нее главным источником энергии.