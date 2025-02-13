Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после появления фотомодели на «Грэмми» практически обнаженной

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Рэпер Канье Уэст разводится с фотомоделью Бьянкой Цензори после ее появления в прозрачном платье без нижнего белья на церемонии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.
«Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни», — сообщают в газете.
В материале указывается, супруги в устном формате договорились о выплате фотомодели при разводе пяти миллионов долларов. Напомним, что на церемонии «Грэмми-2025» 2 февраля Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья. По итогу фотомодель и ее супруга Канье Уэста выгнали с мероприятия.
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Иван Мусатов