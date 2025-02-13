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Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после появления фотомодели на «Грэмми» практически обнаженной

Канье Уэст разводится с Бьянкой Цензори после скандала на церемонии «Грэмми»
Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст разводится с фотомоделью Бьянкой Цензори после ее появления в прозрачном платье без нижнего белья на церемонии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.


«Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни», — сообщают в газете.

В материале указывается, супруги в устном формате договорились о выплате фотомодели при разводе пяти миллионов долларов. Напомним, что на церемонии «Грэмми-2025» 2 февраля Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья. По итогу фотомодель и ее супруга Канье Уэста выгнали с мероприятия.

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#развод
«Это могло очень плохо закончиться»: Стася Милославская раскрыла, кто из актеров спас ей жизнь
13 февраля 2025, 22:19

Стася Милославская (Фото: Инстаграм* @milostassii)

Во время работы в Мурманской области со Стасей Милославской приключилась страшная ситуация — она чуть не лишилась жизни, сообщил «Пятый канал».
Стася рассказала, что сани, на которых она с Дмитрием Чеботаревым ехала при помощи собачьей упряжки, вдруг перевернулись. Основной проблемой было не само падение, а другая повозка, которая ехала прямо на артистов на огромной скорости.

«У него сработал то ли отцовский какой-то инстинкт, то ли просто у него быстрая реакция. Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться», — откровенничала Милославская.

Стася выразила огромную благодарность актеру и подчеркнула, что он ее спас.

«Мы очень испугались, но все обошлось», — обратила внимание артистка.

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Продает песни под другим ником: продюсер рассказал о схеме Константина Меладзе для заработка
13 февраля 2025, 21:58

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Продюсер Константин Меладзе может продавать песни в РФ под другим именем. Такое предположение высказал критик и продюсер Павел Рудченко. Он заметил, что у одного из артистов недавно вышел хит, написанный в стиле Меладзе, сообщил портал NEWS.ru.
Павел Рудченко обратил внимание, что Меладзе может использовать для продажи музыкальных композиций ник или посредника. Это позволит ему зарабатывать на россиянах дальше.

«Мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то», — поделился Рудченко.

Продюсер полагает, что в случае продажи песен по этой схеме Константин будет исполнять хиты, будто это произведение данного автора. В итоге деньги получит Меладзе, подчеркнул Рудченко.

Ранее стало известно, что только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.

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Инес стоит насторожиться: Брэда Питта застали за поцелуями с известной блондинкой
13 февраля 2025, 21:37

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Три года назад Брэд Питт вступил в отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. 32-летняя возлюбленная актера настроена серьезно, как и он сам. Пока пара не может сыграть свадьбу из-за разногласий по брачному договору. Ситуацию усложнила и новая роль артиста, для которой ему пришлось целоваться с актрисой Керри Кондон.
Компания Warner Bros. Pictures показала видео с кадрами из новой картины с участием экс-супруга Анджелины Джоли. В ленте под рабочим названием «Формула-1» Брэд исполнил роль гонщика. Не обошлось в фильме и без пикантных сцен — артист страстно целовал 42-летнюю ирландскую актрису, отметила газета Daily Mail.

Кстати, многие поклонники Брэда Питта обратили внимание, что между актерами на съемочной площадке возникла настоящая химия. Их чувства было сложно отличить от настоящих. Судя по всему, артисты так сильно вжились в роль, что перенесли чувства в реальную жизнь. Тогда избраннице звезды «Бойцовского клуба» стоит поволноваться.

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Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы
13 февраля 2025, 21:28

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова призналась, что больше не пишет грустные песни, опасаясь, что они сбудутся. Накануне Дня святого Валентина певица высказалась о своём состоянии после смерти бывшего супруга.
Седокова отметила, что приняла решение писать только счастливые песни. Однако это даётся ей тяжело, поскольку она не умеет писать подобные тексты.

«И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. И я правда не знаю, как жить дальше», – написала исполнительница.
Пост она сопроводила архивной записью с репетиции, на которой исполняет композицию «На воле» 2018 года. В песне есть следующие строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима»..

Бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, умер 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Одной из версий случившегося рассматривается суицид. После этой трагедии Седокова была доставлена в больницу после нервного срыва.

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«Поёт только для близких людей»: продюсер раскрыл гонорар Вики Цыгановой
13 февраля 2025, 21:12

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Продюсер Павел Рудченко раскрыл гонорар певицы Вики Цыгановой и отметил, что она даёт концерты только для близких людей и проверенных заказчиков.
Рудченко подчеркнул, что, несмотря на узкую аудиторию, выступления артистки имеют спрос. Она зарабатывает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.

Ранее в этот день Цыганова возмутилась, что Кате Лель присвоили звание заслуженной артистки России. Известно, что сама Виктория долго шла к получению этого звания, но так и не смогла его добиться, поэтому летом прошлого года объявила, что больше и не будет пытаться.

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