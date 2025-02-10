Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа Kanye West – Diamonds, 2005)
Канье Уэст вызвал бурю обсуждений, опубликовав более сотни постов в своем аккаунте в соцсети X за 12 часов.
В своих высказываниях он обвинил рэпера P.Diddy, сделал расистские заявления и прокомментировал скандальное оголение жены Бьянки Цензори на премии «Грэмми». В результате, главный дизайнер его бренда Yeezy, россиянин Гоша Рубчинский, был уволен и заблокирован рэпером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Канье Уэст назвал Р. Diddy своим кумиром и героем. В рамках этой кампании он запустил продажи футболок с брендом Sean John, который был основан в конце 90-х вместе с Комбсом, и пообещал разделить прибыль поровну. Уэст также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить P.Diddy, который сейчас находится в тюрьме в ожидании суда.
Комбс обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, наркотиками и сексуальные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.
В завершение он предложил называть себя Яйдольфом Йитлером, заявив, что «евреи ненавидят белых людей и используют черных».
Также он сообщил, что уволил сотрудника, который выразил недовольство по поводу выхода жены на красную дорожку, подчеркнув, что на рынке труда сейчас больше соискателей, чем работодателей.
В пятницу российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении своего партнерства с брендом Yeezy Канье Уэста. Он выразил благодарность Уэсту и команде Yeezy за сотрудничество, отметив, что последней капсульной коллекцией стала «Вестник трибун», выпущенная в декабре прошлого года.
Он заявил, что больше не будет редактировать свои высказывания и выразил уверенность в себе. Помимо этого, сообщил, что «мое сердце не подзаряжалось ни одной минуты сегодня, у меня сталь в венах, режим бога».
Уэст также высказал мнение о Камале Харрис, отметив, что ее использовали для «черного голосования», и признался, что не интересуется политикой. Он заявил, что не слушает рэп и не хочет посещать модные рестораны, а также выразил любовь к Китаю, отметив, что там его поддерживают.
Это не первый случай его интереса к порноиндустрии: в 2018 году он был креативным директором Pornhub Awards и ранее упоминал любительские видео в своих треках. В апреле прошлого года Уэст анонсировал создание студии для взрослых — Yeezy Porn, хотя в 2022 году утверждал, что «порно разрушило его семью».
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Призвал к освобождению Шона КомбсаКанье Уэст в своем вечернем обращении в социальных сетях призвал к освобождению Шона Комбса, известного как P.Diddy. Он резко раскритиковал «всех этих знаменитостей, н*ров и сек», которые, по его мнению, безучастно наблюдают за страданиями брата. Уэст также напомнил о попытках отмены Криса Брауна, подчеркнув, что никто не выступил в его защиту.
Канье Уэст назвал Р. Diddy своим кумиром и героем. В рамках этой кампании он запустил продажи футболок с брендом Sean John, который был основан в конце 90-х вместе с Комбсом, и пообещал разделить прибыль поровну. Уэст также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить P.Diddy, который сейчас находится в тюрьме в ожидании суда.
Комбс обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, наркотиками и сексуальные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Фото: iStock/Sergei Fyss
Оскорбляет евреевОбщество потрясла серия расистских твитов Канье Уэста, в которых он оскорблял евреев и выражал симпатию к Адольфу Гитлеру. Он заявил, что никогда не извинится за свои комментарии, утверждая, что не любит евреев и не доверяет им, несмотря на наличие «лучших друзей — евреев». Уэст назвал себя расистом и нацистом, отметив, что все стереотипы верны, и резко прокомментировал рабство.
В завершение он предложил называть себя Яйдольфом Йитлером, заявив, что «евреи ненавидят белых людей и используют черных».
Обнаженная жена и увольнение дизайнераКанье Уэст прокомментировал скандал на премии «Грэмми», куда он пришёл с женой Бьянкой Цензори, которая появилась на красной дорожке голой. Уэст опроверг обвинения в том, что принудил её к этому. Однако заявил, что их отношения — не «феминистическое дерьмо». Он отметил, что Цензори не могла бы выйти в таком виде без его одобрения и добавил, что она уже два года выбирает откровенные наряды.
Также он сообщил, что уволил сотрудника, который выразил недовольство по поводу выхода жены на красную дорожку, подчеркнув, что на рынке труда сейчас больше соискателей, чем работодателей.
В пятницу российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении своего партнерства с брендом Yeezy Канье Уэста. Он выразил благодарность Уэсту и команде Yeezy за сотрудничество, отметив, что последней капсульной коллекцией стала «Вестник трибун», выпущенная в декабре прошлого года.
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Противоречивые мыслиКанье Уэст в своих твитах на протяжении 12 часов делился разнообразными и часто противоречивыми мыслями.
Он заявил, что больше не будет редактировать свои высказывания и выразил уверенность в себе. Помимо этого, сообщил, что «мое сердце не подзаряжалось ни одной минуты сегодня, у меня сталь в венах, режим бога».
Уэст также высказал мнение о Камале Харрис, отметив, что ее использовали для «черного голосования», и признался, что не интересуется политикой. Он заявил, что не слушает рэп и не хочет посещать модные рестораны, а также выразил любовь к Китаю, отметив, что там его поддерживают.
Порнографические материалыАмериканский рэпер Канье Уэст опубликовал серию порнографических материалов в своем аккаунте в X (ранее Twitter), разместив 17 сексуальных роликов и поделившись своим любимым порно.
Это не первый случай его интереса к порноиндустрии: в 2018 году он был креативным директором Pornhub Awards и ранее упоминал любительские видео в своих треках. В апреле прошлого года Уэст анонсировал создание студии для взрослых — Yeezy Porn, хотя в 2022 году утверждал, что «порно разрушило его семью».
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Дарья Осипова