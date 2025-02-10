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Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа Kanye West – Diamonds, 2005)

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа Kanye West – Diamonds, 2005)

Канье Уэст вызвал бурю обсуждений, опубликовав более сотни постов в своем аккаунте в соцсети X за 12 часов.
В своих высказываниях он обвинил рэпера P.Diddy, сделал расистские заявления и прокомментировал скандальное оголение жены Бьянки Цензори на премии «Грэмми». В результате, главный дизайнер его бренда Yeezy, россиянин Гоша Рубчинский, был уволен и заблокирован рэпером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Призвал к освобождению Шона Комбса

Канье Уэст в своем вечернем обращении в социальных сетях призвал к освобождению Шона Комбса, известного как P.Diddy. Он резко раскритиковал «всех этих знаменитостей, н*ров и сек», которые, по его мнению, безучастно наблюдают за страданиями брата. Уэст также напомнил о попытках отмены Криса Брауна, подчеркнув, что никто не выступил в его защиту.



Канье Уэст назвал Р. Diddy своим кумиром и героем. В рамках этой кампании он запустил продажи футболок с брендом Sean John, который был основан в конце 90-х вместе с Комбсом, и пообещал разделить прибыль поровну. Уэст также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить P.Diddy, который сейчас находится в тюрьме в ожидании суда.

Комбс обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, наркотиками и сексуальные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Фото: iStock/Sergei Fyss

Оскорбляет евреев

Общество потрясла серия расистских твитов Канье Уэста, в которых он оскорблял евреев и выражал симпатию к Адольфу Гитлеру. Он заявил, что никогда не извинится за свои комментарии, утверждая, что не любит евреев и не доверяет им, несмотря на наличие «лучших друзей — евреев». Уэст назвал себя расистом и нацистом, отметив, что все стереотипы верны, и резко прокомментировал рабство.

В завершение он предложил называть себя Яйдольфом Йитлером, заявив, что «евреи ненавидят белых людей и используют черных».

Обнаженная жена и увольнение дизайнера

Канье Уэст прокомментировал скандал на премии «Грэмми», куда он пришёл с женой Бьянкой Цензори, которая появилась на красной дорожке голой. Уэст опроверг обвинения в том, что принудил её к этому. Однако заявил, что их отношения — не «феминистическое дерьмо». Он отметил, что Цензори не могла бы выйти в таком виде без его одобрения и добавил, что она уже два года выбирает откровенные наряды.

Также он сообщил, что уволил сотрудника, который выразил недовольство по поводу выхода жены на красную дорожку, подчеркнув, что на рынке труда сейчас больше соискателей, чем работодателей.

В пятницу российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении своего партнерства с брендом Yeezy Канье Уэста. Он выразил благодарность Уэсту и команде Yeezy за сотрудничество, отметив, что последней капсульной коллекцией стала «Вестник трибун», выпущенная в декабре прошлого года.

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Противоречивые мысли

Канье Уэст в своих твитах на протяжении 12 часов делился разнообразными и часто противоречивыми мыслями.

Он заявил, что больше не будет редактировать свои высказывания и выразил уверенность в себе. Помимо этого, сообщил, что «мое сердце не подзаряжалось ни одной минуты сегодня, у меня сталь в венах, режим бога».

Уэст также высказал мнение о Камале Харрис, отметив, что ее использовали для «черного голосования», и признался, что не интересуется политикой. Он заявил, что не слушает рэп и не хочет посещать модные рестораны, а также выразил любовь к Китаю, отметив, что там его поддерживают.

Порнографические материалы

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал серию порнографических материалов в своем аккаунте в X (ранее Twitter), разместив 17 сексуальных роликов и поделившись своим любимым порно.

Это не первый случай его интереса к порноиндустрии: в 2018 году он был креативным директором Pornhub Awards и ранее упоминал любительские видео в своих треках. В апреле прошлого года Уэст анонсировал создание студии для взрослых — Yeezy Porn, хотя в 2022 году утверждал, что «порно разрушило его семью».

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#сша
#рэп
#twitter
«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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#париж
#поездки
#франция
#отношения
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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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#родители
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#память
#отношения
#сво
#беременность
#смерть
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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#актриса
#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#алла пугачёва
#максим галкин
#шоу-бизнес
#израиль
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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

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#певец
#индия
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