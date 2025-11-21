Канье Уэст и группа «Тату» могут выпустить совместный трек
Американский рэпер Канье Уэст и российский дуэт «Тату» пообщались на вечеринке в Мексике, где артисты провели много времени вместе. Детали их разговора не раскрываются. Экс-директор группы Леонид Дзюник предположил, что речь могла идти о возможной коллаборации.
В беседе с «Абзацем» он отметил, что «Тату» уже работали с мировыми звёздами — Стингом и Rammstein — и всё ещё остаются узнаваемыми на Западе. Дзюник отметил, что фит с Уэстом будет взаимовыгодным, если музыкант предложит интересный материал.
Этим летом «Тату» впервые за много лет воссоединились и отправились в мировое турне. Билеты на их концерт в Мексике разошлись за 10 минут.
