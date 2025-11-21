Канье Уэст и группа «Тату» могут выпустить совместный трек

21 ноября 2025, 14:48

Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Американский рэпер Канье Уэст и российский дуэт «Тату» пообщались на вечеринке в Мексике, где артисты провели много времени вместе. Детали их разговора не раскрываются. Экс-директор группы Леонид Дзюник предположил, что речь могла идти о возможной коллаборации.