Канье Уэст и группа «Тату» могут выпустить совместный трек

Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Американский рэпер Канье Уэст и российский дуэт «Тату» пообщались на вечеринке в Мексике, где артисты провели много времени вместе. Детали их разговора не раскрываются. Экс-директор группы Леонид Дзюник предположил, что речь могла идти о возможной коллаборации.



В беседе с «Абзацем» он отметил, что «Тату» уже работали с мировыми звёздами — Стингом и Rammstein — и всё ещё остаются узнаваемыми на Западе. Дзюник отметил, что фит с Уэстом будет взаимовыгодным, если музыкант предложит интересный материал.

Этим летом «Тату» впервые за много лет воссоединились и отправились в мировое турне. Билеты на их концерт в Мексике разошлись за 10 минут.

Иван Мусатов

