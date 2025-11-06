Полмиллиона на босоножки: певица Слава «оторвалась» на шоппинге в Дубае

06 ноября 2025, 22:27

Слава устроила шопинг на полмиллиона — три пары обуви Chanel за отпуск

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

После бурных дней певица Слава решила устроить себе перезагрузку и улетела в солнечный Дубай.