Полмиллиона на босоножки: певица Слава «оторвалась» на шоппинге в Дубае
Слава устроила шопинг на полмиллиона — три пары обуви Chanel за отпуск
После бурных дней певица Слава решила устроить себе перезагрузку и улетела в солнечный Дубай.
Там артистка позволила себе щедрую дозу шопинг-терапии — приобрела три пары босоножек Chanel, каждая из которых стоит более 200 тысяч рублей. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Певица, похоже, решила не сдерживать себя в удовольствиях — ведь отдых без шопинга, по её словам, не отдых вовсе.
Ранее Екатерина Варнава показала коллекцию обуви почти на миллион рублей. Она примерила несколько пар от люксовых брендов: самые дешёвые стоили 37 000 рублей, а самые дорогие — 199 500 рублей.
