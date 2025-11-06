Достижения.рф

Полмиллиона на босоножки: певица Слава «оторвалась» на шоппинге в Дубае

Слава устроила шопинг на полмиллиона — три пары обуви Chanel за отпуск
Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

После бурных дней певица Слава решила устроить себе перезагрузку и улетела в солнечный Дубай.



Там артистка позволила себе щедрую дозу шопинг-терапии — приобрела три пары босоножек Chanel, каждая из которых стоит более 200 тысяч рублей. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Певица, похоже, решила не сдерживать себя в удовольствиях — ведь отдых без шопинга, по её словам, не отдых вовсе.

Ранее Екатерина Варнава показала коллекцию обуви почти на миллион рублей. Она примерила несколько пар от люксовых брендов: самые дешёвые стоили 37 000 рублей, а самые дорогие — 199 500 рублей.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0