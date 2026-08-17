VIP-ложи на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге почти полностью раскупили

17 августа 2026, 16:35

Самые дорогие места на шоу Уэста в Петербурге стоят 160 тыс. рублей за человека

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге ещё только состоятся в октябре, а самые дорогие места уже практически разобрали. По данным «Базы», VIP-ложи на «Газпром Арене» почти полностью раскуплены.