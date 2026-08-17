VIP-ложи на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге почти полностью раскупили
Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге ещё только состоятся в октябре, а самые дорогие места уже практически разобрали. По данным «Базы», VIP-ложи на «Газпром Арене» почти полностью раскуплены.
Ранее сообщалось, что стоимость одного места в VIP-ложе достигает 160 тысяч рублей. При этом такие ложи рассчитаны на 12 человек, поэтому полная стоимость приватной зоны может доходить примерно до 2 млн рублей с учётом сервисных сборов.
VIP-ложи находятся между первым и вторым ярусами стадиона. Это закрытые зоны с отдельным балконом, хорошим обзором сцены и персональным обслуживанием — то есть желающим посмотреть на Канье с максимальным комфортом придётся заплатить весьма внушительную сумму.
При этом обычные билеты на концерты тоже стоят недёшево: места на трибунах начинаются примерно от 9 тысяч рублей, а билет на танцпол обойдётся в 25 тысяч.
Канье Уэст должен выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Организаторы рассчитывают принять до 160 тысяч зрителей за два дня. Площадка уже официально подтвердила проведение концертов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России