Канье Уэст после концертов в Санкт-Петербурге может приехать и в Москву

17 августа 2026, 16:18

Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст планирует выступление в Москве

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст, который в октябре впервые должен выступить в России с концертами, может посетить не только Санкт-Петербург, но и Москву. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская, передаёт РИА Новости.





По словам Рудковской, сейчас подтверждены выступления рэпера на «Газпром Арене» в Петербурге — 10 и 11 октября. Информацию о двух концертах также подтвердило концертное агентство Say Agency.





«Канье Уэст впервые приедет с концертами в Россию! Я уверена, что в октябре "Газпром Арена" соберет аншлаг. Питер, вы готовы? Но! Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же. Ждать осталось совсем недолго», — написала Рудковская.