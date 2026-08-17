Похудевшая певица Ёлка удивила подписчиков тонкой талией

17 августа 2026, 16:32

44-летняя певица Ёлка показала фигуру на концерте

Ёлка (Фото: Instagram* / @elkasinger)

Певица Ёлка удивила подписчиков заметно постройневшей фигурой. 44-летняя артистка опубликовала новое видео с концерта, на котором поклонники обратили внимание прежде всего на её тонкую талию и изменения во внешности.