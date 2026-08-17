Похудевшая певица Ёлка удивила подписчиков тонкой талией
Певица Ёлка удивила подписчиков заметно постройневшей фигурой. 44-летняя артистка опубликовала новое видео с концерта, на котором поклонники обратили внимание прежде всего на её тонкую талию и изменения во внешности.
В комментариях пользователи начали активно обсуждать фигуру певицы и интересоваться, всё ли у неё в порядке. Некоторые подписчики признались, что столь заметное похудение их обеспокоило. Ёлка, в свою очередь, поспешила заверить поклонников, что чувствует себя хорошо.
При этом артистка не скрывает, что следит за питанием. Уже продолжительное время она не употребляет мясо, а основу её рациона составляют овощи и крупы. По словам певицы, поддерживать форму ей также помогают активные выступления: во время концертов она получает серьёзную физическую нагрузку.
Кроме того, Ёлка занимается йогой, которая стала ещё одной частью её привычного образа жизни. Похоже, изменения во внешности артистки не связаны с проблемами со здоровьем — сама певица уверяет, что прекрасно себя чувствует и продолжает активно работать. А поклонники теперь обсуждают не только её выступления, но и заметно изменившуюся фигуру.
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