Невеста Тимати показала новые фото с дочерью и браслетом за полмиллиона рублей
Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась новыми фотографиями с новорожденной дочерью Эммой. Молодая мама показала на руке девочки дорогой браслет стоимостью около полумиллиона рублей.
Иванова опубликовала снимки в личном блоге вечером 10 сентября. На них она заботливо прижимает к себе дочь, лицо которой остается скрытым от публики.
Малышка одета в стильный комбинезон «в горошек», а на ее маленьком запястье красуется роскошный браслет Van Cleef с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra. Этот аксессуар, созданный из золота и драгоценных камней, считается воплощением статуса с 1968 года.
Подписчики Валентины оставили под кадрами теплые комментарии. Они отметили, что та всегда очень нежна со своей дочкой. Ощущается, что мама действительно обожает свою малышку.
Родители Эммы находятся вместе уже три года, девочка появилась на свет 2 августа. Для Тимати это уже третий ребенок, при этом рэпер никогда ранее не состоял в официальном браке с матерями своих детей.
Ранее Иванова комментировала скандал вокруг момента родов, который подхватили соцсети: пуповину её дочери перерезала не медик и не отец, а мама рэпера — Симона Черноморская. Кадр быстро разошёлся в сети и вызвал массу обсуждений, однако сама Валентина считала, что в этом нет ничего необычного.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
