«Не готовы к статусу»: продюсер высказался о репутации Иванченко и Журавлева в Сети
Ведущие шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев могут столкнуться с репутационными последствиями после словесной перепалки с аудиторией на фоне критики фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, публичным людям стоит внимательнее относиться к своим высказываниям, поскольку любое резкое заявление может повлиять на отношение аудитории и дальнейшую карьеру. Рудченко считает, что переход на личности в общении с поклонниками показывает неготовность к статусу лидеров мнений.
Продюсер также напомнил о ситуации с Ларисой Долиной, заявив, что её публичные высказывания и действия в итоге серьёзно сказались на репутации и деятельности певицы.
Рудченко подчеркнул, что артисты и ведущие, имеющие большую аудиторию, несут повышенную ответственность за свои слова. По его мнению, им необходимо выстраивать диалог с публикой более взвешенно и не позволять эмоциям определять публичное поведение.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России