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«Не готовы к статусу»: продюсер высказался о репутации Иванченко и Журавлева в Сети

Продюсер Рудченко: Иванченко и Журавлева могут «отменить» за их слова
Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв (Фото: Instagram* / @losenok95)

Ведущие шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев могут столкнуться с репутационными последствиями после словесной перепалки с аудиторией на фоне критики фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.



По его словам, публичным людям стоит внимательнее относиться к своим высказываниям, поскольку любое резкое заявление может повлиять на отношение аудитории и дальнейшую карьеру. Рудченко считает, что переход на личности в общении с поклонниками показывает неготовность к статусу лидеров мнений.

Продюсер также напомнил о ситуации с Ларисой Долиной, заявив, что её публичные высказывания и действия в итоге серьёзно сказались на репутации и деятельности певицы.

Рудченко подчеркнул, что артисты и ведущие, имеющие большую аудиторию, несут повышенную ответственность за свои слова. По его мнению, им необходимо выстраивать диалог с публикой более взвешенно и не позволять эмоциям определять публичное поведение.

Софья Метелева

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