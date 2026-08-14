«Не готовы к статусу»: продюсер высказался о репутации Иванченко и Журавлева в Сети

14 августа 2026, 16:44

Продюсер Рудченко: Иванченко и Журавлева могут «отменить» за их слова

Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв (Фото: Instagram* / @losenok95)

Ведущие шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев могут столкнуться с репутационными последствиями после словесной перепалки с аудиторией на фоне критики фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.