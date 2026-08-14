YouTube-канал звезды сериала «Универ» заблокировали на Украине
YouTube-канал российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передаёт Lenta.ru.
По данным ведомства, всего на территории страны ограничили доступ к 12 YouTube-каналам, которые, как утверждается, поддерживают российскую армию. Помимо канала Гогунского, в список попали ресурсы фонда «Близкие люди», публициста Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко.
Причиной блокировки названа позиция авторов и содержание публикуемых материалов. Других подробностей о введённых ограничениях украинские власти не сообщили.
Виталий Гогунский получил широкую известность благодаря роли студента Кузи в сериале «Универ», а позже продолжил карьеру в кино, на телевидении и в музыке.
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