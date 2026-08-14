YouTube-канал звезды сериала «Универ» заблокировали на Украине

14 августа 2026, 15:26

YouTube-канал российского актёра Виталия Гогунского заблокировали на Украине

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

YouTube-канал российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передаёт Lenta.ru.