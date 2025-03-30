Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)
Концерт знаменитого рэпера Канье Уэста в России не состоится. Причина — провокационные экстремистские и нацистские высказывания исполнителя в Интернете.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что в этом году организаторы запланированного выступления Канье собирались как минимум дважды встретиться с представителями артиста, чтобы окончательно обговорить все условия, сроки, райдер певца и вопросы оплаты. Однако всё резко осложнило поведение рэпера, имеющего даже некоторые признаки биполярного расстройства. Он вдруг начал размещать в социальных сетях лозунги и призывы антисемитского и нацистского содержания.
После этого российская сторона решила прекратить все контакты с представителями рэп-исполнителя. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой Уэста по поводу организации концерта.
Теперь Канье грозит также запрет въезда на территорию Российской Федерации, так как его высказывания вполне подпадают под статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию ненависти и вражды и так далее. Лучше бы просто читал рэп, а не писал посты.
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После этого российская сторона решила прекратить все контакты с представителями рэп-исполнителя. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой Уэста по поводу организации концерта.
Теперь Канье грозит также запрет въезда на территорию Российской Федерации, так как его высказывания вполне подпадают под статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию ненависти и вражды и так далее. Лучше бы просто читал рэп, а не писал посты.
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Александр Бойцов