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Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Концерт знаменитого рэпера Канье Уэста в России не состоится. Причина — провокационные экстремистские и нацистские высказывания исполнителя в Интернете.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что в этом году организаторы запланированного выступления Канье собирались как минимум дважды встретиться с представителями артиста, чтобы окончательно обговорить все условия, сроки, райдер певца и вопросы оплаты. Однако всё резко осложнило поведение рэпера, имеющего даже некоторые признаки биполярного расстройства. Он вдруг начал размещать в социальных сетях лозунги и призывы антисемитского и нацистского содержания.

После этого российская сторона решила прекратить все контакты с представителями рэп-исполнителя. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой Уэста по поводу организации концерта.

Теперь Канье грозит также запрет въезда на территорию Российской Федерации, так как его высказывания вполне подпадают под статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию ненависти и вражды и так далее. Лучше бы просто читал рэп, а не писал посты.

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«Он был лучшим отцом»: Анна Седокова рассказала об отношениях сына и погибшего Яниса Тиммы
Седокова рассказала, что её сын посвящает каждый свой матч погибшему Тимме
30 марта 2025, 13:51

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова постепенно возвращается к нормальной жизни после трагедии с Янисом Тиммой. Недавно она дала первое интервью, в котором рассказала о своих чувствах и о том, как уход спортсмена пережили её дети, которым он заменил отца.
Особенно тяжело утрату пережил Гектор – сын Седоковой от бизнесмена Артёма Комарова. Мальчика Тимма воспитывал с 2-летнего возраста. В соцсетях певицы до сих пор можно найти семейные фото и видео с их участием.

«Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», – отметила Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что это большой пример того, как отец может вложить любовь в ребёнка и привить ему настоящую любовь к спорту. Теперь каждую игру Гектор, увлекающийся баскетболом, посвящает Янису и играет в его майке.

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#сын
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«Надо зарабатывать самой!»: Тина Канделаки отказалась от $1 миллиона за ужин с мужчиной
Тина Канделаки посоветовала женщинам зарабатывать самим, не надеясь на подарки
30 марта 2025, 13:36

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Один из подписчиков на камеру спросил у известной журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки, согласилась бы она поужинать с мужчиной, если бы он предложил ей за это миллион долларов. Ответом было решительное «нет».
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». Канделаки пояснила, что, по ей мнению, женщине в современном мире следует зарабатывать самой, не рассчитывая на дорогие подарки щедрых поклонников.

«Надо зарабатывать самой, тратить самой, своими доходами и расходами руководить самой, чтобы вообще ни от кого не зависеть», — заявила звезда телеэкрана и медийной сферы.

Свою точку зрения она объяснила тем, что на самом деле никто никому ничего не дарит, а всё, что женщина не заработала сама, у неё потом могут с лёгкостью отобрать.

«Тот, кто подарил тебе миллион, потом также легко этот миллион и отнимет. Не отнимут только то, что заработано тяжёлым трудом, а остальное — заберут», — заключила сильная женщина Тина Канделаки.

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#женщина
#подарки
#продюсер
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«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения
Актриса Катерина Ковальчук рассказала о семейной жизни с Гариком Харламовым
30 марта 2025, 13:09

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Телеграм @katerinakovalchyk)

В прошлом году актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста и шоумена Гарика Харламова и до поры избегала делиться подробностями их личной жизни. Недавно она решила сделать исключение, раскрыв некоторые секреты супруга и детали их семейных отношений.
В «ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко на канале Music Box 32-летняя артистка призналась, что её супруг не любит светских мероприятий и предпочитает проводить вечера дома.

«Гарик дома, ему неинтересно на мероприятиях. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы», — рассказала Ковальчук.

Иващенко обратил внимание, что в последнее время Харламов, всегда склонный к некоторой полноте, стал выглядеть заметно постройневшим. Катерина согласилась с этим, сказав, что у Гарика есть свой метод похудения, секрет которого она пока не готова раскрыть. Однако актриса, сама отличающаяся стройностью и безупречной фигурой, подчеркнула, что хорошая форма её мужа никак не связана с какими-то диетами.

«Никак и никогда не затыкаю ему рот. Это секретик. Он все любит есть, не ограничивает себя в еде, так как ненавидит это. Правда, не ест куриные яйца из-за аллергии. Я не ем холодец, красное мясо. Рыбу ем редко. Ем курицу», — поделилась Катерина деталями их семейного рациона.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук узаконили отношения в прошлом году. До этого пара встречалась несколько лет. Познакомились артисты во время съемок сериала «Гусар», который показывал затем телеканал ТНТ. В начале августа 2024-го звёздная пара сыграла пышную свадьбу, которую посетили многие известные персоны.

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#отношения
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Измены, сыновья, воспитанные чужим человеком, и позднее счастье: личные драмы Юрия Стоянова
30 марта 2025, 12:55

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов — один из тех актеров, который не нуждается в представлении. Творчество этого выдающегося артиста известно многим, а подробности его личной жизни и пути к успеху остаются малоизвестными. О поздно обретенном счастье и главной драме актера читайте в материале «Радио 1».

Юморист с детства


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов», ТК МИР)

Юрий Николаевич родился в 1957 году в Одессе, в семье врача-гинеколога и завуча школы. Оба родителя не были связаны с искусством, но зато обладали одесским чувством юмора, жили в благополучии и любви.

В школе Юра быстро заработал репутацию шутника и затейника. Все знали его по весёлым пародиям на учителей. Примечательно, что чаще всего он изображал свою собственную маму. Стоянов, увлекшись театром, обещал ей стать артистом, прославиться и сделать так, чтобы она им гордилась. Так и случилось.

В 1974 году Стоянов поступил на актерское отделение в ГИТИС. После была армия и работа в Ленинградском большом драматическом театре. За семнадцать лет службы в театре Стоянов всего дважды получил возможность сыграть ключевого персонажа. В кино его карьера тоже не была особенно успешной: до тридцатилетнего возраста ему предлагали лишь небольшие роли.

Все изменилось в 1993 году с выходом на экраны программы «Городок», которую актер создал и вёл вместе с Ильёй Олейниковым.

Личная жизнь


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов» ТК МИР)

Сокурсница Татьяна

Свою первую большую любовь Юрий Николаевич встретил в стенах ГИТИСа. Ей стала очаровательная сокурсница Татьяна Догилева. Артистка впоследствии расскажет, что была очарована его необычными голубыми глазами и мужественным обликом. Но их роман оказался недолгим.

Догилева поняла, что любовь отвлекает от учебы, и решила закончить отношения. Стоянова сильно удивил такой поворот, но бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения, которые актеры пронесли через всю жизнь.

Главная драма в жизни


После студенческого романа Юрий Николаевич был трижды женат. В первый брак актер вступил в 1978 году, его избранницей стала искусствовед Ольга Синельченко, родившая ему сыновей Колю и Лешу. Семейная жизнь продлилась 5 лет и разбилась о быт. Молодой семье не хватало денег на жизнь, и Стоянов начинал работать больше, а жена день ото дня ждала помощи мужа по дому и с детьми. Непонимание супругов переросло в ежедневные скандалы и отдаление друг от друга.

Причиной разрыва отношений стала неверность Юрия Николаевича с Мариной Венской, редактором театра. Ольга не смогла простить Юрия. Она забрала детей и перебралась в столицу, запретив бывшему мужу встречаться с сыновьями.

После расторжения брака Стоянов прожил в союзе с Венской 11 лет, но детей у них не появилось. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Когда мальчики стали старше, они не захотели менять фамилию Хлопов на Стоянов, считая своим настоящим отцом человека, который их вырастил.

Позднее этот развод станет главной драмой в жизни артиста. Стоянов говорил, что считает себя подлецом. Он полагает, что можно было найти способ сохранить семью или хотя бы разойтись так, чтобы его бывшая жена не препятствовала его общению с детьми.

Мальчики уже давно выросли и получили высшее образование в МГУ. После окончания учёбы Алексей решил заняться предпринимательством в области горного туризма, а Николай стал консультантом в иностранной компании. Юрий не оставлял попыток восстановить отношения с сыновьями, но они не захотели иметь с ним ничего общего.

Позднее счастье


Юрий и Елена Стояновы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2000 году артист женился в третий раз. Избранницей Стоянова стала финансист Елена. У Елены уже были две дочери от предыдущих отношений, и Юрий принял их как своих. В свою очередь, девочки стали называть его папой. В 2003 году у Стояновых родилась дочь, которую родители назвали Екатериной. Юрий не делал различий между падчерицами и родной дочерью. Он любил их всех одинаково сильно.

Юрий Николаевич всю жизнь искал любви, заботы и семейного счастья, в котором вырос. Всё это он нашел рядом с Еленой. В наши дни их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.

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Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой
Слава Бустер заявил, что отношения с Диларой ему наскучили
30 марта 2025, 12:39

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)

В начале года блогеры Слава Бустер и Дилара объявили о расставании. Эта новость стала неожиданностью для фанатов.
Бывшие возлюбленные никак не прокомментировали разрыв, дав тем самым поводы для слухов. После этого Диларе пришлось публично отрицать измены, а Слава ограничился лишь намёками, отметив, что они разошлись обоюдно, после разговора.

Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где наконец-то высказался о расставании с бывшей Моргенштерна*. Выяснилось, что отношения с Диларой ему просто наскучили, поэтому он решил их прекратить. Сейчас парень не готов к новым отношениям, поскольку «это очень сложно».

Напомним, что до отношений с Бустером Дилара была супругой Моргенштерна*. О разводе она объявила в апреле 2022 года. А в конце июня 2023 года девушку заметили в компании стримера, с которым она целовалась на вечеринке в честь дня рождения Юлии Гаврилиной.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#отношения
#любовь
#блогер
#шоу-бизнес
#моргенштерн
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