«Каникулы или очередной побег?»: Пугачёва и Галкин* нарвались на критику из-за отдыха в Риме
Пугачёву и Галкина* раскритиковали за отдых в Италии во время войны в Израиле
Максим Галкин* уехал в Рим вместе с женой Аллой Пугачёвой. Снимки с отдыха возмутили подписчиков пары, которую раскритиковал за отъезд из Израиля в разгар боевых действий.
Напомним, что после отъезда из России звёздная семья обосновалась в Израиле. Однако начавшийся там военный конфликт вынудил их переехать на Кипр. Пользователи Сети возмущены тем, что шоумен снова покинул страну, которую некогда хвалил и поддерживал.
«Каникулы? Или очередной побег???»; «В вашей любимой стране Израиле война идёт, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали? Вот это любовь я понимаю»; «А что не в Израиле каникулы проводите?», – высказались комментаторы под последними постами звёздной пары в соцсетях.Сейчас Галкин* и Пугачёва находятся в Риме, откуда публикуют фото и видео.
Ранее поклонники певицы потребовали от неё реакции на атаки Израиля на Иран. Однако Пугачёва оставила происходящее без комментариев.
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