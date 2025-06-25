«Каникулы или очередной побег?»: Пугачёва и Галкин* нарвались на критику из-за отдыха в Риме

25 июня 2025, 19:35

Пугачёву и Галкина* раскритиковали за отдых в Италии во время войны в Израиле

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* уехал в Рим вместе с женой Аллой Пугачёвой. Снимки с отдыха возмутили подписчиков пары, которую раскритиковал за отъезд из Израиля в разгар боевых действий.





Напомним, что после отъезда из России звёздная семья обосновалась в Израиле. Однако начавшийся там военный конфликт вынудил их переехать на Кипр. Пользователи Сети возмущены тем, что шоумен снова покинул страну, которую некогда хвалил и поддерживал.





«Каникулы? Или очередной побег???»; «В вашей любимой стране Израиле война идёт, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали? Вот это любовь я понимаю»; «А что не в Израиле каникулы проводите?», – высказались комментаторы под последними постами звёздной пары в соцсетях.

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