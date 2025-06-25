«Плюнули на нас и уехали»: Иосиф Пригожин высказался об отъезде Пугачёвой из страны

Иосиф Пригожин: Алла Пугачёва не должна была бросать своих поклонников
Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачёва бросила своих фанатов, эмигрировав из России.



По словам Пригожина, певица могла переехать в любую страну, но быть со своими слушателями. Учитывая авторитет Примадонны, она могла стать и частью переговорного процесса.

«Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли и плюнули на нас, уехали», — заявил продюсер в интервью с Амираном Сардаровым.
Напомним, что Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми эмигрировали из России в 2022 году. Сначала семья жила в Израиле, затем обосновалась на Кипре. С тех пор Примадонна резко высказывается о бывших соотечественниках.

*признан иноагентом.
Анастасия Чубина

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