«Плюнули на нас и уехали»: Иосиф Пригожин высказался об отъезде Пугачёвой из страны

25 июня 2025, 16:14

Иосиф Пригожин: Алла Пугачёва не должна была бросать своих поклонников

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачёва бросила своих фанатов, эмигрировав из России.





По словам Пригожина, певица могла переехать в любую страну, но быть со своими слушателями. Учитывая авторитет Примадонны, она могла стать и частью переговорного процесса.

«Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли и плюнули на нас, уехали», — заявил продюсер в интервью с Амираном Сардаровым.