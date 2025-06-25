«Плюнули на нас и уехали»: Иосиф Пригожин высказался об отъезде Пугачёвой из страны
Иосиф Пригожин: Алла Пугачёва не должна была бросать своих поклонников
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачёва бросила своих фанатов, эмигрировав из России.
По словам Пригожина, певица могла переехать в любую страну, но быть со своими слушателями. Учитывая авторитет Примадонны, она могла стать и частью переговорного процесса.
«Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли и плюнули на нас, уехали», — заявил продюсер в интервью с Амираном Сардаровым.Напомним, что Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми эмигрировали из России в 2022 году. Сначала семья жила в Израиле, затем обосновалась на Кипре. С тех пор Примадонна резко высказывается о бывших соотечественниках.
*признан иноагентом.