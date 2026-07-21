Капитан «Спартака» и Рамина Зобнина официально расстались
Футболист Роман Зобнин развёлся с женой после десяти лет брака
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин развёлся с супругой Раминой после десяти лет брака.
О переменах в личной жизни косвенно сообщила сама Рамина, опубликовав в социальных сетях пост о новом этапе своей жизни.
«Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься тем, чем ты хочешь», — написала 30-летняя экс-супруга футболиста.По информации Mash, после развода имущество супругов было разделено. Рамине достался особняк в элитном посёлке Подмосковья, а Роману Зобнину — квартира площадью 120 квадратных метров в центре Москвы.
Также сообщается, что двое детей пары — 10-летний сын Роберт и 7-летняя дочь Регина — останутся жить с матерью.
Ни Роман Зобнин, ни Рамина пока не комментировали причины расставания.