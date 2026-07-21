Достижения.рф

Капитан «Спартака» и Рамина Зобнина официально расстались

Футболист Роман Зобнин развёлся с женой после десяти лет брака
Роман Зобнин (Фото: Instagram* / @zoba_47)

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин развёлся с супругой Раминой после десяти лет брака.



О переменах в личной жизни косвенно сообщила сама Рамина, опубликовав в социальных сетях пост о новом этапе своей жизни.

«Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься тем, чем ты хочешь», — написала 30-летняя экс-супруга футболиста.
По информации Mash, после развода имущество супругов было разделено. Рамине достался особняк в элитном посёлке Подмосковья, а Роману Зобнину — квартира площадью 120 квадратных метров в центре Москвы.

Также сообщается, что двое детей пары — 10-летний сын Роберт и 7-летняя дочь Регина — останутся жить с матерью.
Ни Роман Зобнин, ни Рамина пока не комментировали причины расставания.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0