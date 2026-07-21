Капитан «Спартака» и Рамина Зобнина официально расстались

21 июля 2026, 22:39

Футболист Роман Зобнин развёлся с женой после десяти лет брака

Роман Зобнин (Фото: Instagram* / @zoba_47)

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин развёлся с супругой Раминой после десяти лет брака.





О переменах в личной жизни косвенно сообщила сама Рамина, опубликовав в социальных сетях пост о новом этапе своей жизни.





«Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься тем, чем ты хочешь», — написала 30-летняя экс-супруга футболиста.