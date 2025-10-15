Шаляпин призвал россиян терпимее относиться к парам с разницей в возрасте

15 октября 2025, 18:04

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин поддержал отношения, в которых разница в возрасте между партнёрами составляет 10 и более лет. Свое мнение артист озвучил в интервью изданию «Газета.Ru».





По словам артиста, жить с человеком старше или моложе – это личное дело каждого, и в современном мире люди не должны нарушать личные границы друг друга.





«Мы просто должны порадоваться, что есть на земле счастливая пара. Нравится им – пусть живут. Даже если 20 лет разница, это личное дело», – заявил певец и призвал к большей толерантности.