Шаляпин призвал россиян терпимее относиться к парам с разницей в возрасте
Шоумен Прохор Шаляпин поддержал отношения, в которых разница в возрасте между партнёрами составляет 10 и более лет. Свое мнение артист озвучил в интервью изданию «Газета.Ru».
По словам артиста, жить с человеком старше или моложе – это личное дело каждого, и в современном мире люди не должны нарушать личные границы друг друга.
«Мы просто должны порадоваться, что есть на земле счастливая пара. Нравится им – пусть живут. Даже если 20 лет разница, это личное дело», – заявил певец и призвал к большей толерантности.Также он напомнил, что в исторической русской культуре девушки часто были значительно моложе своих возлюбленных.
Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал «убрать со сцены» Прохора Шаляпина, назвав артиста «больным человеком».