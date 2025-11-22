Карди Би сделала ювелирное украшение из пуповины своего новорождённого ребёнка

22 ноября 2025, 16:22

Карди Би превратила пуповину новорождённого ребёнка в золотое сердце

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Карди Би нашла необычный способ сохранить память о рождении своего четвёртого ребёнка. Об этом сообщает Super.