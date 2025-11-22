Карди Би сделала ювелирное украшение из пуповины своего новорождённого ребёнка
Карди Би нашла необычный способ сохранить память о рождении своего четвёртого ребёнка. Об этом сообщает Super.
Рэперша обратилась в компанию Mommy Made Encapsulation, которая специализируется на создании сувениров из пуповины новорождённых, и заказала персональное украшение.
Мастера объясняют, что пуповину аккуратно сушат, придают форму и покрывают золотым составом. В итоге получается уникальный артефакт, символизирующий связь между мамой и ребёнком. В случае Карди Би изделие оформлено в форме сердца и покрыто золотым хромом. Компания даже продемонстрировала процесс в соцсетях — на видео рука в розовых перчатках держит блестящее «сердце».
Напомним, что малыш, сын рэперши и игрока НФЛ Стефона Диггса, родился в середине ноября, а отец присутствовал при родах.
