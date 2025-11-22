«Уровень опасности — алый»: Юлия Высоцкая пошутила о приготовленной еде

22 ноября 2025, 14:49

Юлия Высоцкая предупредила поклонников о слишком вкусном обеде

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая, давно покорившая поклонников не только актёрской карьерой, но и кулинарными талантами, поделилась в своём блоге интригующим анонсом нового меню.





На этот раз знаменитость решила заранее предупредить подписчиков: грядущий обед может быть «опасным» — но исключительно из-за своей невероятной вкусности.



По словам Высоцкой, блюда, которые она готовит, обладают одним серьёзным риском — ими слишком легко увлечься и съесть больше, чем планировалось. Виновницей актриса назвала азиатскую кухню, которую считает слишком притягательной: яркой, ароматной и обманчиво «лёгкой».



В меню Юлия перечислила рисовую лапшу с копчёной форелью, кешью и огурцом, хумус, а также «настоящую кулинарную бомбу» — яблочный пирог с миндалём и заварным кремом.





«Я же говорю — уровень опасности алый», — с иронией завершила Высоцкая, намекнув, что остановиться на одной порции будет практически невозможно.