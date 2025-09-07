07 сентября 2025, 18:12

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)

Её личная жизнь долгие годы была предметом жарких обсуждений и заголовков в СМИ. Но там, где многие увидели бы только скандалы, Алана Мамаева разглядела возможность. 7 сентября ей исполняется 38, и сегодня ее имя — синоним успешного блога, созданного вопреки всему. Как девочка из осетинской семьи, модель и «жена футболиста» стала одной из ярких медийных персон страны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мечты о роскоши Карьера в модельном бизнесе Личная жизнь Пластические операции и скандалы Независимость как новая глава



Мечты о роскоши

«Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила: "Мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться". И мне фартит на это… Я никогда не буду работать», — цитирует Алану издание thevoicemag.ru.

«Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала», — писала она в блоге.

Карьера в модельном бизнесе

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)



«Она всегда была красивой: пухлые губы, рост где-то 175 сантиметров. По-моему, она встречалась с директором модельного агентства. Но это не то чтобы он ее куда-то пропихнул, они просто встречались».

Личная жизнь

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)



Пластические операции и скандалы

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)



Независимость как новая глава

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)



«Мне нравится самой зарабатывать деньги и никого ни о чем не спрашивать. Нравится независимость. У меня двое детей, это уже семья, я не считаю себя одинокой. Прихожу домой, а там шум, гам, ор», — делилась Алана в интервью на YouTube-канале Амина Centr.

