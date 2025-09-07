«Я вся как Франкенштейн уже»: Страсть Аланы Мамаевой к красивой жизни, несложившиеся браки и пластические операции
Её личная жизнь долгие годы была предметом жарких обсуждений и заголовков в СМИ. Но там, где многие увидели бы только скандалы, Алана Мамаева разглядела возможность. 7 сентября ей исполняется 38, и сегодня ее имя — синоним успешного блога, созданного вопреки всему. Как девочка из осетинской семьи, модель и «жена футболиста» стала одной из ярких медийных персон страны, читайте в материале «Радио 1».
Мечты о роскоши
Алана Николаевна Мамаева (в девичестве Хубецова) родилась 7 сентября 1987 года в Калининграде. По национальности она осетинка, и у нее есть старший брат. С ранних лет Алана демонстрировала целеустремлённость и любовь к роскоши. В подростковом возрасте она серьёзно занималась спортивной гимнастикой, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Уже тогда она открыто заявляла о своих амбициях.
«Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила: "Мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться". И мне фартит на это… Я никогда не буду работать», — цитирует Алану издание thevoicemag.ru.
Образование никогда не было её приоритетом. Алана не получила высшего образования и даже гордится этим:
«Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала», — писала она в блоге.
Карьера в модельном бизнесе
Природные данные — рост 178 см и точеная фигура — помогли Алане быстро покорить модельный бизнес. Она участвовала в показах в Милане и Париже, а в 2003 году завоевала титул «Мисс Калининград». Интересно, что в 17 лет она переехала в Москву в квартиру на Сущевском Валу, где её соседкой была будущая супермодель Ирина Шейк. Как вспоминала её Алана в шоу «Злые языки»:
«Она всегда была красивой: пухлые губы, рост где-то 175 сантиметров. По-моему, она встречалась с директором модельного агентства. Но это не то чтобы он ее куда-то пропихнул, они просто встречались».
Однако модельный карьерный путь был недолгим. Алана признавалась, что тяжёлый труд на подиуме её не привлекал, а главной мечтой оставалась жизнь «красиво и богато».
Личная жизнь
В 2011 году Алана вышла замуж за известного кикбоксера Александра Липового. Их отношения сразу же стали публичными. Пара появилась в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, хотя на момент съемок уже была официально жената. Этот шаг был пиар-ходом перед важным боем Липового. В браке родился сын Алекс, но отношения не сложились. После развала семьи Липовой был лишен родительских прав, а сын остался с матерью.
В 2013 году Алана вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. Их брак казался идеальным: роскошная жизнь, совместные фото из отпусков, рождение дочери Алисы в 2014 году. Однако за внешним благополучием скрывались скандалы. В 2018 году Павел Мамаев оказался в центре громкого инцидента — избиения в московском ресторане, за что получил 1,5 года колонии. Во время его заключения Алана узнала об изменах мужа, но какое-то время сохраняла семью. Однако в 2021 году пара окончательно развелась, и началась затяжная война.
Павел платил на дочь всего 11–30 тысяч рублей в месяц, хотя его доходы исчислялись миллионами. За этим последовали иски о «неосновательном обогащении»: в 2024 году Мамаев подал иск на 10 млн рублей, пытаясь вернуть деньги, переведённые Алане во время брака.
Пластические операции и скандалы
Алана Мамаева является ярким и откровенным примером того, как пластическая хирургия может кардинально изменить внешность. Она открыто рассказывает о многочисленных операциях, которые перенесла: четырёх ринопластиках, увеличении и последующем уменьшении губ, увеличении груди после рождения дочери, а также о подтяжке ног, имплантатах в ягодицы и липолифтинге век. Сама Алана с иронией отмечает: «Я вся как Франкенштейн уже».
Её активность в качестве так называемого «правозащитника в сфере пластической хирургии» также сопровождалась скандалами. Мамаева запустила YouTube-канал «Пластика», посвящённый историям жертв неудачных операций, однако некоторые источники обвиняли её в организации схемы шантажа врачей и вымогательства денег под прикрытием правозащитной деятельности.
Независимость как новая глава
Сегодня Алана Мамаева — это самостоятельная медийная персона, которая больше не хочет выходить замуж.
«Мне нравится самой зарабатывать деньги и никого ни о чем не спрашивать. Нравится независимость. У меня двое детей, это уже семья, я не считаю себя одинокой. Прихожу домой, а там шум, гам, ор», — делилась Алана в интервью на YouTube-канале Амина Centr.
Её жизнь — это история трансформации из «жены футболиста» в независимую женщину, которая сама строит свою судьбу, несмотря на скандалы, критику и непростые отношения с прошлым.