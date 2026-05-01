«Судят по возрасту»: Кросс ответила на критику её союза с Рудаковским
Блогер и певица Карина Кросс призналась в интервью Надежде Стрелец, что после свадьбы с хоккеистом Марком Рудаковским столкнулась с волной критики в соцсетях. Основной повод для обсуждений — разница в возрасте: супруг младше её на 11 лет.
По словам Карины, она не ожидала такой реакции аудитории. Её удивляет, что общество по-разному воспринимает пары, в зависимости от того, кто старше — мужчина или женщина. Блогер считает, что оценивать отношения нужно по личным качествам людей, а не по цифрам в паспорте.
Особенно болезненно она восприняла негативные комментарии под видео с венчания. Кросс подчеркнула, что это было важное и глубоко личное событие для них обоих. Более того, в церемонии был задействован семейный рушник, имеющий особое значение для семьи её супруга.
Отношения пары развивались стремительно: они познакомились на съёмках шоу Подружки. Сначала их общение было сдержанным, но вскоре переросло в серьёзный роман. Кросс также отметила, что её избранник быстро нашёл общий язык с её близкими, а его семья тепло приняла её в ответ.
