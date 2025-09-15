«Прожигает кожу»: У блогера «Руки-Базуки» зашкаливают все анализы после операции

15 сентября 2025, 21:13

У блогера «Руки-Базуки» выявили воспаление после операции по удалению вазелина

Кирилл Терешин (Фото: Instagram* @ruki_bazuki_official)

Фрик-блогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «Руки-Базуки», опубликовал в своём Telegram-канале видео с результатами анализов после первой операции по удалению вазелина из левой руки.





Операцию провели 3 июня 2025 года. В анализах многие показатели превышают норму. 29-летний блогер признал, что в его конечностях идут воспалительные процессы. Рука покраснела и покрылась черной корочкой, которая не сходит уже три месяца.



Терешин заявил, что редко кто показывает правдивые анализы, так как информация конфиденциальна. Он отметил, что его «модернизированным» рукам уже восемь лет. В ближайшее время блогера ждет ещё одна операция. Хирургическое вмешательство затронет сомнительный участок кожи.

«Это не сепсис, не гангрена. Вазелин прожигает кожу. Эта кожа у меня такого цвета уже на протяжении семи лет. Она живая», — объяснил Кирилл.