«Инсценировка»: Погребняк заявила о возможной пиар-сделке SHAMAN и Мизулиной

Мария Погребняк предположила, что роман SHAMAN и Мизулиной может быть пиар-ходом

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Блогер Мария Погребняк в своём блоге прокомментировала новость о презентации партии «Мы» в Коломне. Мероприятие провели исполнитель SHAMAN, он же Ярослав Дронов, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





Погребняк допустила, что Дронов и Мизулина могли симулировать романтические отношения. По её мнению, они делают это, чтобы привлечь больше внимания к своей политической организации.

«Непонятно, какая идея у партии, но да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» — написала блогер.