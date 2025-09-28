«Инсценировка»: Погребняк заявила о возможной пиар-сделке SHAMAN и Мизулиной
Мария Погребняк предположила, что роман SHAMAN и Мизулиной может быть пиар-ходом
Блогер Мария Погребняк в своём блоге прокомментировала новость о презентации партии «Мы» в Коломне. Мероприятие провели исполнитель SHAMAN, он же Ярослав Дронов, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Погребняк допустила, что Дронов и Мизулина могли симулировать романтические отношения. По её мнению, они делают это, чтобы привлечь больше внимания к своей политической организации.
«Непонятно, какая идея у партии, но да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» — написала блогер.Презентация партии состоялась 1 сентября. SHAMAN преподнёс партию «Мы» как подарок Мизулиной. Исполнитель организовал церемонию на лесной поляне. Он упаковал стенд партии в большую коробку и перевязал её лентой в цветах российского флага.
Ранее певец SHAMAN признался, что нашёл человека, который его «наполняет».