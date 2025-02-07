Карина Нигай защитила Влада Соколовского в скандале с Ритой Дакотой

Карина Нигай (Фото: Инстаграм* karina_nigay)
Стилист Карина Нигай высказалась о конфликте между Ритой Дакотой и Владом Соколовским, подчеркнув, что не стоит возвращаться к старым обидам.
Напомним, накануне Рита вновь упомянула о неверности своего бывшего мужа, заявив о его многочисленных изменах. Певица сравнила Влада с её нынешним партнёром Фёдором Белогаем, который, по её словам, более заботлив. Эти высказывания вызвали реакцию Влада, который предположил, что Рита просто пытается привлечь внимание к своим курсам медитации.
Она также допустила, что Рита использовала резкое высказывание, чтобы привлечь внимание к своему продукту.
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*Запрещен в РФ
«Я очень люблю Риту и Влада, но если абстрагироваться от их ситуации, то, на мой взгляд, не стоит ворошить прошлое. Оно уже прошло, и лучше разобраться с этим внутри себя», — сказала блогер в беседе с VOICE.
Она также допустила, что Рита использовала резкое высказывание, чтобы привлечь внимание к своему продукту.
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Анастасия Хохлова