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Карина Нигай защитила Влада Соколовского в скандале с Ритой Дакотой

Карина Нигай (Фото: Инстаграм* karina_nigay)

Карина Нигай (Фото: Инстаграм* karina_nigay)

Стилист Карина Нигай высказалась о конфликте между Ритой Дакотой и Владом Соколовским, подчеркнув, что не стоит возвращаться к старым обидам.
Напомним, накануне Рита вновь упомянула о неверности своего бывшего мужа, заявив о его многочисленных изменах. Певица сравнила Влада с её нынешним партнёром Фёдором Белогаем, который, по её словам, более заботлив. Эти высказывания вызвали реакцию Влада, который предположил, что Рита просто пытается привлечь внимание к своим курсам медитации.

«Я очень люблю Риту и Влада, но если абстрагироваться от их ситуации, то, на мой взгляд, не стоит ворошить прошлое. Оно уже прошло, и лучше разобраться с этим внутри себя», — сказала блогер в беседе с VOICE.



Она также допустила, что Рита использовала резкое высказывание, чтобы привлечь внимание к своему продукту.

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#рф
Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов
07 февраля 2025, 17:27

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

7 февраля Павлу Бессонову исполняется 34 года. В детстве Павел Бессонов сталкивался с травлей из-за лишнего веса, но со временем именно его комплекция помогла ему получить роль добродушного кадета Перепечко. С тех пор многое изменилось: актер давно оставил этот образ в прошлом и сильно изменился внешне. О его болезни и причинах развода расскажет «Радио 1».

От «Ералаша» до «Кадетства»


В отличие от своего экранного героя, деревенского парня Степана Перепечко, Павел Бессонов родился в Москве в семье повара. Его жизнь изменила случайность: увидев по телевизору объявление о наборе в актерскую школу, он загорелся идеей туда поступить. Уже через год фотографии мальчика попали в картотеку «Мосфильма», а в начале 2000-х он начал сниматься в «Ералаше».

В детском тележурнале Паша появился в эпизодах «Добро пожаловать!», «Сыщик» и «А где Вася?», а затем получил небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Последний проект снимал Сергей Арланов, и именно сотрудничество с ним открыло Бессонову дорогу к популярности — он сыграл кадета Перепечко в «Кадетстве».

Трудности на съёмках и проблемы с учебой


В 2006 году Павел Бессонов стал кумиром подростков, блестяще воплощая образ наивного деревенского парня. Однако на съемках ему приходилось сталкиваться с трудностями. Например, ради одной сцены в «Кадетстве» он съел несколько плиток шоколада за 12 дублей, хотя терпеть его не мог.

К тому же звукорежиссеры сначала критиковали артиста за невнятную дикцию — половину слов он попросту «проглатывал».

Павел Бессонов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

Из-за плотного съемочного графика Бессонов практически не успевал учиться и виделся с друзьями крайне редко.

«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказал артист.

Во втором сезоне «Кадетства» герой Перепечко оказывался между двух огней — Вероникой и Анжелой. В это же время и у самого актера появилась возлюбленная, ради которой он регулярно ездил в Новгород. Однако личная жизнь оставалась тайной: Бессонов так и не раскрыл имени девушки, а их роман быстро сошел на нет.

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Пока персонаж Павла перекочевал в продолжение истории — сериал «Кремлевские курсанты», сам актер уже уставал от однообразного образа.

«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — поделился Бессонов.

Он попробовал себя в других проектах: сыграл Мишу Белянина в «Универе. Новой общаге», появился в «Диком», «Степных волках», комедии «Домоправитель» и драме «Экспириенс». Однако после небольшой роли в детективе «Отдел» Бессонов неожиданно пропал с экранов почти на девять лет.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Болезненный развод


После разрыва с загадочной возлюбленной из Новгорода о личной жизни Павла Бессонова долгое время не было известно ничего. По совету родителей он поступил в Академию труда и социальных отношений, чтобы получить практичную профессию. А летом 2010 года отправился отдыхать на Черное море, где встретил рыжеволосую модель Зинаиду Мартынову.

Чтобы добиться ее расположения, Павлу пришлось приложить усилия: сначала раздобыть номер телефона, а затем уговорить ее на первое свидание. Их романтическая история привела к свадьбе в 2013 году, а сам Бессонов в это время пытался найти себя вне образа Перепечко.

«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал Бессонов в 2016-м.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Супруги мечтали о детях, но их надежды не оправдались, а уже в 2015 году брак неожиданно рухнул.

«Мы никогда не ругались. И тут в один момент поругались очень сильно. Причем на фоне ревности — так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — рассказал актер в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Однажды, после ссоры, Павел переночевал у родителей, а утром вернулся домой, чтобы помириться. Однако Зинаида не поверила в искренность его слов и отказалась возобновлять отношения. Было ли это следствием накопившихся проблем или угасания чувств, актер так и не понял.

Бывшая жена быстро исчезла из его жизни, сменив не только фамилию, но и имя. Развод дался Бессонову тяжело: сначала он начал выпивать, а затем и вовсе потерял аппетит.

«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался актер.

Как сейчас живет Павел Бессонов


Развод стал для Бессонова серьезным испытанием, оставившим глубокий след. Потеря аппетита привела к резкому снижению веса — актер сбросил 40 килограммов, но даже после этого его чувство голода так и не восстановилось полностью.

«У меня булимия была, проявилась на тот момент. Я ел, но все обратно. Со временем я от этого избавился. К психологу обращался по своим проблемам», — рассказал Павел.

Первым шагом к выходу из депрессии стало предложение отца отправиться в Испанию, чтобы сменить обстановку и отвлечься.

«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь там навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Вот в этом бы хотелось состояться, очень много идей интересных, в том числе и серьезных. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.

Павел Бессонов и Александр Головин (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Несмотря на годы, прошедшие после «Кадетства», Бессонов так и не попробовал себя в режиссуре или сценарном деле, а возвращаться к прежнему весу не спешил.

Спустя долгий перерыв в кино он вновь появился на экране — 1 февраля 2024 года состоялась премьера фильма «Брат 3». Проект не связан с картинами Алексея Балабанова, хотя его сюжет также посвящен криминальному миру.

Однако в последние годы кино перестало быть для Бессонова главным приоритетом. Он активно занимается общественной деятельностью: стал муниципальным депутатом 2-го округа, работая над улучшением жизни в поселении Кокошкино, а в 2023 году был назначен заместителем председателя МО ДОСААФ — организации, содействующей армии, авиации и флоту России.

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*запрещён в РФ
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