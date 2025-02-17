«Вышла из-под контроля»: королеву Камиллу подозревают в алкоголизме

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Супругу короля Великобритании Карла III Камиллу подозревают в алкоголизме. Инсайдеры отмечали, что королева пристрастилась к спиртному из-за проблем в семье, и в настоящий момент ситуация уже выходит из-под контроля. Подробности сообщил RadarOnline.
По информации источников, выпивать супруга короля якобы начала после того, как узнала об онклогии Карла III. Ситуацию усугубили и проблемные отношения с Кейт Миддлтон, а еще скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл.
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«Она совершенно вышла из-под контроля», — отметил источник из окружения королевской семьи.Уточнялось, что в настоящий момент состоянием Камиллы обеспокоена ее семья. А вот принца Уильяма злит то, что мачеха не способна себя контролировать. Из-за предполагаемой зависимости королевы Британии он поставил Карлу III ультиматум — либо Камилла больше не прикладывается к бутылке, либо он запретит ей видеться с его детьми.
«Уильям занимает жесткую позицию по этому вопросу. Ее вредные привычки влияют на всю семью, и у него нет ни терпения, ни сочувствия», — поделился инсайдер.
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Ольга Енгалычева