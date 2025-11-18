«Живу за счёт книг»: Юрий Куклачёв прекращает выступления из-за проблем со здоровьем

18 ноября 2025, 15:15

Юрий Куклачёв прекращает выступления после инфаркта

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Знаменитый артист Юрий Куклачёв больше не выходит на сцену из-за серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Абзац».





Главным источником деятельности и дохода для артиста стали собственные книги, которые, по его словам, раскупаются ещё в первые дни продаж.





«Сейчас я живу только за счёт книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу — здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — рассказал Куклачёв в интервью порталу.