«Картинка из карты желаний»: Ханна показала роскошный отпуск с семьёй
Ханна отдыхает на Мальдивах на яхте за 4 миллиона рублей
Ханна устроила роскошный семейный отпуск на Мальдивах вместе с мужем Павлом Курьяновым и двумя дочерьми. Для отдыха семья выбрала не отель, а огромную люксовую яхту, пришвартованную в районе Мале.
Певица активно делится кадрами путешествия в личном блоге. На видео и фотографиях можно увидеть просторные спальни, зону отдыха с панорамными видами на океан, джакузи и палубы для загара. Кроме того, гостям доступны дайвинг, снорклинг и полный пансион со шведским столом.
«Картинка из моей карты желаний», — написала Ханна под кадрами с отдыха.По данным «Звездача», аренда подобной яхты на Мальдивах в летний сезон стартует примерно от 4,3 миллиона рублей за неделю. При этом итоговая стоимость может быть значительно выше — всё зависит от маршрута, дополнительных услуг и индивидуальных пожеланий гостей.
Поклонники пары в комментариях восхищаются атмосферой отдыха и отмечают, что семья выглядит по-настоящему счастливой. Многие также обратили внимание на то, как тщательно Ханна продумала стиль отпуска — от образов до оформления интерьеров и деталей съёмки.