Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Карякин заявил о необходимости блокировки песен украинских артистов в РФ

Карякин заявил о необходимости блокировки песен украинских артистов в РФ

22 мая 2024, 22:25
Фото: iStock/Andrey Mitrofanov

Фото: iStock/Andrey Mitrofanov

Гроссмейстер Сергей Карякин предложил заблокировать песни украинских исполнителей, поддерживающих «вражескую армию», поскольку считает недопустимым то, что при такой позиции они имеют возможность зарабатывать в России.


«Не нужно разбирать, какая песня хорошая, а какая плохая. Если человек в целом для государства недружелюбный, то всё должно быть заблокировано. Они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах. Единственное, это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Надо разбираться с каждым конкретным случаем и примером», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Карякин.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой, которая после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

Читайте также:

Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «наглой тёткой» и призвал забыть о ней

Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег
#деньги
#работа
#певец
#песня
#спецоперация
#артист
#армия
#украина
#россия
Актриса Светлана Светличная госпитализирована
SHOT: актриса Светличная госпитализирована из-за резкого ухудшения здоровья
21 мая 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрису Светлану Светличную госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT».
Сейчас звезде оказывают всю необходимую помощь в одной из столичных больниц. Отмечено, что ей нужен длительный курс лечения.

В марте знаменитость перенесла инфаркт и как следствие у нее начались сложности с самостоятельным приемом пищи.

Кроме того, у Светличной болезнь Альцгеймера, она не всегда узнает родных, передвигается на инвалидной коляске и плохо ориентируется в пространстве.

Светлана Афанасьевна известна зрителю по фильмам: «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Стряпуха», «Не самый удачный день» и другие.

Читайте также:

Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу

Светлана Светличная госпитализирована

На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино
#россия
#кино
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Швеции допустили суд над участником «Евровидения» от Нидерландов
NOS: участника «Евровидения-2024» Йоста Кляйна могут судить в Швеции в июне
18 мая 2024, 08:00

Фото: iStock/Zolnierek

Участник конкурса «Евровидение» от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня текущего года. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.
Адвокат исполнителя рассказал, что Кляйн не признает свою вину в том, что сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала певца без его разрешения. По словам Фельта, между Кляйном и организатором конкурса имелась договоренность, что его выход со сцены не будут фиксировать на камеру.

При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы музыканта прекратить, после чего он оттолкнул камеру.

Напомним, Йоста Кляйна дисквалифицировали в день финала конкурса. На него подала жалобу в правоохранительные органы участница съемочной группы.

Читайте также:

Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «наглой теткой» и призвал забыть о ней

Стал известен победитель «Евровидения-2024»
#евровидение
#конкурс
#швеция
#суд
#адвокат
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ST назвал самые запоминающиеся спортивные события в его жизни
ST назвал победу «Спартак-Москва» и ЧМ-2018 самыми знаковыми событиями
17 мая 2024, 19:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что самыми знаковыми и запоминающимися спортивными событиями в его жизни были победа клуба «Спартак-Москва» в 2017 году, а также Чемпионат мира по футболу в 2018 году, проходивший в России.
«Могу выделить два события. Победа футбольного клуба «Спартак-Москва» в 2017 году, когда они стали чемпионами. Тогда все на стадионе выбежали на поле, чтобы со своей командой в едином порыве отпраздновать столь долгожданную победу. Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Помню свое выступление после нашей победы в матче с Испанией. Это было невероятно», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.

Ранее певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза поделился своими впечатлениями от конкурса «Евровидение-2024». Он раскритиковал и само шоу, и его победителя 24-летнего исполнителя Nemo из Швейцарии.

Читайте также:

Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

РПЛ намерена увеличить сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»

В Одинцове состоится забег для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»
#чемпионат мира по футболу
#певец
#шоу
#артист
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Успенской Сенина заявила о досудебной претензии артистки к Киркорову
17 мая 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Адвокат артистки Елена Сенина певицы Любови Успенской сообщила, что артистка подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову из-за его интервью, в котором он назвал её «попрошайкой», которая «выклянчивала шмотки и подарки».
Адвокат уточнила, что певица готова дать 10 дней артисту для того, чтобы он опроверг такое заявление. В противном случае, по словам Сениной, Успенская выдвинет полноценный иск.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова. Претензия — принятие мер по удалению этих публикаций. Материальных требований мы не заявляем. Если он добровольно удовлетворит требования, то нам не придётся обращаться в суд», — пояснила в беседе с Газета.ру Сенина.

Ранее певец Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой в своём интервью.

Читайте также:

Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки

Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского

Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
#суд
#певец
#адвокат
#певица
#интервью
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не поделили красавчика»: Лиана Гриба избила жену «русского Серкана Болата»
SHOT: супругу «русского Серкана Болата» Волкова избила его коллега Лиана Гриба
15 мая 2024, 00:36

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Супругу актера Никиты Волкова, который сыграл в сериале «Постучись в мою дверь», избила его партнерша по съемочной площадке Лиана Гриба. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
Жена Волкова Елена Еременко обратилась в предохранительные органы с заявлением, что на вечеринке, посвященной завершению половины съемок сериала, Гриба на эмоциях сказала ей, что Волков влюблен в нее.

Еременко попыталась утихомирить коллегу супруга, но та плеснула ей в лицо вином, после чего избила. Избранница Волкова утверждает, что не нападала на актрису. По словам Елены, из-за ревности Гриба повалила ее на пол и начал бить по голове, уху, виску и груди.

«То, что у Грибы часто случаются нервные срывы на съемках, может подтвердить любой из находящихся там людей. И Никиту она хватала, и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне», — указано в заявлении женщины.
Еременко обратилась к правоохранителям с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганства.

Как отмечает StarHit, за неделю до премьеры жена Волкова отвечала на вопросы фанатов, которые спрашивали у нее про ревность избранника к партнершам. Тогда все восприняли ее ответ как шутку.

Читайте также:

Стало известно, как Пугачёва отбила Галкина* у молодой телеведущей

Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова

*признан Минюстом РФ иностранным агентом
#грибы
#дело
#уголовное дело
#вино
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как Пугачёва отбила Галкина* у молодой телеведущей
MK.RU: Галкин* мог жениться на ведущей Анастасии Чернобровиной до Пугачёвой
14 мая 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юморист Максим Галкин* состоял в отношениях с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что пара уже могла пожениться, но в жизни Галкина* появилась певица Алла Пугачёва, с которой он в итоге и решил создать семью.

По данным издания, ухаживания Галкина за Чернобровиной длились два года. Юморист водил её в рестораны и одаривал подарками. Пара скрывала свои отношения и не демонстрировала их на публике.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин назвал Пугачёву «наглой теткой» и призвал забыть о ней. Он заявил, что не следует говорить о певице, покинувшей Россию, так много. Большое количество новостей о Пугачёвой вызывает у него омерзение.

Читайте также:

Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*

«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле

*признан Минюстом РФ иностранным агентом
#алла пугачёва
#максим галкин
#свадьба
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой
13 мая 2024, 23:04

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза раскритиковал конкурс «Евровидение-2024», а также его победителя 24-летнего исполнителя Nemo из Швейцарии.
«Надо посмотреть на победителя и сказать: ребят, давайте вообще никогда не будем даже пытаться туда поехать, с этими соревноваться бесполезно. Посмотрел на победителя — с ними нельзя соревноваться, потому что нечистую силу не победить! Святой водой и молитвой разве что — больше нам с ней нечем бороться», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале конкурса.

Читайте также:

Стал известен победитель «Евровидения-2024»

Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»
#мероприятия
#евровидение
#конкурс
#песня
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова
13 мая 2024, 21:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Игорь Трунов, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, объявил о подаче иска на сумму 100 миллионов рублей против телеведущего Андрея Малахова и телеканала «Россия 1» по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Ura.ru.
Иск был направлен в Пресненский районный суд Москвы. По словам адвоката, в программе были сделаны высказывания, которые наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации Юревича.

Трунов подчеркнул, что подобные высказывания допустимы в суде, но когда они звучат на федеральном телеканале, это нарушает права и свободы граждан, а также презумпцию невиновности.

Он также отметил, что когда федеральный канал описывает человека как коррупционера и мошенника перед всей страной, это форма давления и попытка повлиять на суд.

Читайте также:

Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП

Супруга поэта Резника рассказала, как телеведущий Малахов довёл еë мужа до аритмии

Телеведущий Андрей Малахов готовится представить новое шоу
#суд
#права
#шоу
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вышедшая замуж за приёмного сына 53-летняя певица сдала его в психушку
12 мая 2024, 15:59

Фото: istock / batuhan toker

53-летняя певица Айсылу Чижевская решила побороться за своё семейное счастье, несмотря на обсуждения о её предстоящем разводе с 23-летним мужем, который когда-то был её приемным сыном.
В интервью для издания «СтарХит» она поделилась, что для этой цели отправила своего молодого супруга на лечение в психиатрическую клинику.

По её словам, ей стало известно о серьезной зависимости её мужа Даниила, а также о том, что он зарегистрирован на одном из сайтов знакомств, где предлагал свои услуги за деньги. После искренней беседы с супругом она приняла решение попытаться спасти свой брак.

В сети появилась запись, которая, показывает Даниила и Айсылу в республиканской психиатрической больнице имени Бехтерева в Казани. Несмотря на свежий вид молодого человека, певица все равно считает, что он сбился с пути из-за «опасных привычек и серьёзной зависимости».

Читайте также:

Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним

Певица Лолита вернётся на сцену после «голой» вечеринки

Подмосковная певица Ковач станет участницей вокального телеконкурса
#деньги
#лечение
#певица
#брак
#услуги
#интервью
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф