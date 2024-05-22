Карякин заявил о необходимости блокировки песен украинских артистов в РФ

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Гроссмейстер Сергей Карякин предложил заблокировать песни украинских исполнителей, поддерживающих «вражескую армию», поскольку считает недопустимым то, что при такой позиции они имеют возможность зарабатывать в России.
«Не нужно разбирать, какая песня хорошая, а какая плохая. Если человек в целом для государства недружелюбный, то всё должно быть заблокировано. Они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах. Единственное, это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Надо разбираться с каждым конкретным случаем и примером», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Карякин.
Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой, которая после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.
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