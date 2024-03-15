Певица МакSим опровергла слухи о прекращении концертной деятельности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица МакSим прокомментировала распространившуюся в сети информацию о том, что она прекращает концертную деятельность и теперь будет петь только под фонограмму. Об этом она написала в своих соцсетях.
Комментируя эту информацию, МакSим назвала её полной ерундой. Она подчеркнула, что всегда выступает с живым коллективом музыкантов. И даже в моменты, когда можно было включить фонограмму, она предпочитала петь вживую.
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