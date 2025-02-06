Краймбрери и Дава тайно поженились: певица отказалась брать фамилию мужа

Мари Краймбрери (фото: Instagram* @marikraimbrery)
Буквально на днях 32-летняя певица Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан) подтвердила свою беременность. А 2 февраля, как сообщает портал Woman, она вышла замуж за Давида Манукяна.
По данным неназванного источника, пара расписалась во Дворце бракосочетания №1 – самом популярном ЗАГСе в Москве. Примечательно, что Мари отказалась менять документы и оставила девичью фамилию.
Сотрудники ЗАГСа не опровергли новость о тайной свадьбе, но и не подтвердили её, сославшись на конфиденциальность информации.
Давид Манукян (фото: Instagram* @dava_m)
Отмечается, что ребёнок у Давы и Мари появится на свет весной. Родственники блогера и певицы с нетерпением ждут рождения первенца. Накануне мама Давида обратилась к невестке и отметила её красоту.
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*запрещён в РФ
Сотрудники ЗАГСа не опровергли новость о тайной свадьбе, но и не подтвердили её, сославшись на конфиденциальность информации.
Давид Манукян (фото: Instagram* @dava_m)
Отмечается, что ребёнок у Давы и Мари появится на свет весной. Родственники блогера и певицы с нетерпением ждут рождения первенца. Накануне мама Давида обратилась к невестке и отметила её красоту.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова