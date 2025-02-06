«В голове только доллары»: Юлиан высказался о возможном возвращении Нетребко в Россию

Анна Нетребко (Фото: Инстаграм* @anna_netrebko_yusi_tiago)
Исполнитель Юлиан высказался о возможном возвращении певицы Анны Нетребко в РФ. Он отметил, что у оперной певицы «в голове только доллары». Артиста процитировало издание «Абзац».
Юлиан обратил внимание, что не любит людей, которые сидят на двух стульях. К таким он отнес Анну Нетребко.
Юлиан полагает, что потом оперная певица станет говорить, якобы все ее заявления против Российской Федерации — это фейк. Артист не ждет возвращения артистки домой — ему «все равно». Юлиан отметил, что трудностей с возвращением у нее быть не должно — исполнительнице не закрывали границу.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания.
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«Она раньше российским СМИ давала одни интервью, а иностранной прессе заявляла совсем другое. Я таких людей не уважаю», — подчеркнул артист.
Юлиан полагает, что потом оперная певица станет говорить, якобы все ее заявления против Российской Федерации — это фейк. Артист не ждет возвращения артистки домой — ему «все равно». Юлиан отметил, что трудностей с возвращением у нее быть не должно — исполнительнице не закрывали границу.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания.
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Ольга Енгалычева