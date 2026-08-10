Катерина Шпица ответила на негатив после публикации снимков с новорождённым ребёнком
Актриса Катерину Шпицу раскритиковали за фото с кормлением сына грудью
Катерина Шпица столкнулась с критикой в соцсетях после того, как опубликовала фотографии с кормлением новорождённого сына грудью. Снимками актриса решила поделиться в рамках Всемирной недели грудного вскармливания.
Однако часть подписчиков восприняла публикацию неоднозначно. Некоторые пользователи посчитали, что подобные моменты из личной жизни не стоит показывать публично, и оставили под постом негативные комментарии. Одна из подписчиц призналась, что фотография якобы изменила её отношение к актрисе.
«Была о ней лучшего мнения. Зачем везде выставлять, как вы кормите. Неприятно. Даже фильмы с ней больше не хочу смотреть», — написала пользовательница.Шпица не стала оставлять комментарий без ответа. Актриса призналась, что даже после многих лет публичной жизни всё ещё болезненно реагирует на негатив со стороны пользователей.
«Да, меня задевает негатив даже годы спустя после начала сетевой жизни. Вот ещё две женщины, которые гневаются из-за фотографий кормления», — ответила артистка.При этом Шпица дала понять, что не собирается терпеть оскорбления в свой адрес и готова блокировать тех, кто переходит границы.