Катерина Шпица ответила на негатив после публикации снимков с новорождённым ребёнком

10 августа 2026, 22:58

Актриса Катерину Шпицу раскритиковали за фото с кормлением сына грудью

Катерина Шпица (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Катерина Шпица столкнулась с критикой в соцсетях после того, как опубликовала фотографии с кормлением новорождённого сына грудью. Снимками актриса решила поделиться в рамках Всемирной недели грудного вскармливания.





Однако часть подписчиков восприняла публикацию неоднозначно. Некоторые пользователи посчитали, что подобные моменты из личной жизни не стоит показывать публично, и оставили под постом негативные комментарии. Одна из подписчиц призналась, что фотография якобы изменила её отношение к актрисе.





«Была о ней лучшего мнения. Зачем везде выставлять, как вы кормите. Неприятно. Даже фильмы с ней больше не хочу смотреть», — написала пользовательница.

«Да, меня задевает негатив даже годы спустя после начала сетевой жизни. Вот ещё две женщины, которые гневаются из-за фотографий кормления», — ответила артистка.